La producción láctea argentina volvió a destacarse en una competencia internacional que reunió a elaboradores de decenas de países. Esta vez, el reconocimiento alcanzó a una variedad de quesos, desde piezas de larga maduración hasta especialidades sin lactosa y libres de gluten.

La novedad fue difundida el 17 de noviembre de 2026 por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, luego de la evaluación realizada en Córdoba, España. El resultado permite conocer qué productos argentinos sobresalieron y qué aspectos tuvo en cuenta el jurado.

Cuántos quesos argentinos fueron premiados y cuál recibió una distinción especial

En los World Cheese Awards 2026, realizados el 12 de noviembre, 17 quesos argentinos obtuvieron distinciones. Uno de los reconocimientos destacados fue para el Parmesano Vaquero de 18 meses, elaborado por Lácteos Vaquero, elegido como Mejor Queso de América Latina.

El certamen reunió a más de 5.300 quesos de 45 países. Según la información oficial, participaron 270 especialistas de 51 países, quienes evaluaron los productos por apariencia, aroma, textura y sabor. La organización contempla medallas de Bronce, Plata, Oro y Súper Oro, además de premios especiales. Eso no significa que todos los quesos argentinos hayan recibido la misma medalla.

La lista de los 17 quesos argentinos distinguidos

El comunicado nacional identificó los siguientes productos entre los reconocidos en el directorio oficial del concurso:

Parmesano Vaquero de 18 meses de maduración

Cuatro Esquinas

GOYA Quesos Migue de 8 meses

Grana Padano de 12 meses

Pepato de 6 meses

Queso Azul libre de gluten La Quesera

Queso Romano libre de gluten

Queso Sbrinz libre de gluten tipo suizo

Toscano

Alba Lana Medalla

Gascony

Parmesano Quesos Migue de 10 meses

Queso Parmesano sin lactosa libre de gluten La Quesera

Queso Provolone

Queso Sardo libre de gluten

Queso Sardo sin lactosa libre de gluten La Quesera

Reggianitto Vaquero de 18 meses

La nómina refleja estilos distintos de elaboración y maduración. También incluye alternativas destinadas a consumidores que buscan productos sin lactosa o libres de gluten, aunque siempre corresponde revisar el rotulado y las certificaciones del envase antes de comprar, especialmente cuando existe una necesidad alimentaria específica.

Por qué es importante el reconocimiento para la industria láctea

El resultado ofrece una vidriera internacional para fabricantes argentinos y, en particular, para pequeñas y medianas empresas que buscan nuevos compradores. Competir con miles de productos permite comparar características sensoriales con elaboraciones de otros mercados y dar visibilidad a quesos que muchas veces se comercializan principalmente dentro del país.

La Secretaría de Agricultura informó que, mediante la Dirección Nacional de Lechería, acompañó junto con el SENASA y la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (APYMEL) a pymes que no tenían experiencia en comercio internacional. El propósito fue facilitar su primera participación en este tipo de certámenes y promover el conocimiento de la producción argentina.

El premio, por sí solo, no implica una exportación inmediata ni una modificación automática del precio en las góndolas. Sí puede convertirse en una herramienta comercial para presentar productos ante distribuidores, comercios especializados y consumidores interesados en quesos de origen argentino.

Cómo se evalúan los quesos en una competencia mundial

La evaluación sensorial no se limita a probar una porción. Los especialistas consideran la apariencia exterior y de la pasta, los aromas, la textura en boca y el sabor. En quesos de larga maduración, por ejemplo, el tiempo de estacionamiento es parte de la identidad del producto, aunque no determina por sí solo la distinción que recibe.

El concurso también pone en contacto elaboraciones de distintas tradiciones queseras, con técnicas, materias primas y perfiles de sabor diversos. Por eso, para interpretar el resultado argentino conviene distinguir entre el número total de productos reconocidos y el premio especial que obtuvo el Parmesano Vaquero.

La información y el listado fueron difundidos por la Secretaría de Agricultura de la Nación el 17 de noviembre de 2026.