La permuta de inmuebles, conocida como trueque inmobiliario, permite intercambiar una propiedad por otra en un solo acuerdo sin pasar por una compraventa tradicional.

El mecanismo resuelve dos operaciones simultáneas y resulta especialmente útil cuando hay incertidumbre económica, ya que reduce al mínimo el movimiento de efectivo. Incluso si las viviendas no valen lo mismo, la diferencia de precio se puede compensar con dinero (por ejemplo, entregar un departamento de US$ 120.000 más US$ 30.000 para acceder a otro de US$ 150.000).

Cómo funciona la permuta y qué pasa si los inmuebles están en distintas provincias

Según establece el Código Civil y Comercial de la Nación, la permuta debe realizarse obligatoriamente mediante escritura pública ante un escribano. Primero se pacta el valor de mercado o de tasación de ambos inmuebles, luego se firma la escritura y finalmente se transfiere la titularidad de cada bien.

Una ventaja clave frente a una compra tradicional es que quien entrega una propiedad en parte de pago no tiene que acreditar la legitimidad de los fondos por ese valor. Además, es posible permutar bienes ubicados en distintas jurisdicciones (por ejemplo, un departamento en CABA por un lote o campo en una provincia), aunque en ese caso se pierde el ahorro impositivo y la operación tributa como dos ventas separadas.

Cuándo conviene y cómo se usa en desarrollos desde el pozo

La permuta no solo sirve entre particulares que buscan mudarse, sino también en negocios inmobiliarios de construcción. Es habitual que el dueño de un terreno lo entregue en permuta a una desarrolladora a cambio de futuras unidades del edificio a construir o de departamentos ya terminados en otro emprendimiento.

De esta manera, el constructor evita desembolsar dinero en la compra del lote y destina ese capital directamente a la obra. Para los particulares, el mayor desafío radica en encontrar dos propietarios con necesidades compatibles y propiedades libres de hipotecas pendientes.

Qué gastos e impuestos hay que pagar al hacer un trueque inmobiliario

El principal atractivo económico aparece cuando las partes asignan el mismo valor a los dos inmuebles dentro de una misma jurisdicción, ya que se tributa como si fuera una única operación. Los costos principales a considerar son:

Impuesto de sellos (3,5%): Se abona en partes iguales si ambas propiedades tienen el mismo valor. Si existe una diferencia de precio o pago en efectivo, el impuesto se calcula sobre el inmueble de mayor valor.

Se abona en partes iguales si ambas propiedades tienen el mismo valor. Si existe una diferencia de precio o pago en efectivo, el impuesto se calcula sobre el inmueble de mayor valor. Gastos notariales y registrales: Incluyen estudio de títulos, certificados registrales y catastrales, libre deuda, tasas y honorarios del escribano, que en conjunto pueden ascender hasta un 3% más IVA en determinados conceptos.

Documentación obligatoria para concretar la operación

Para firmar una escritura de permuta ante escribano, se exige exactamente la misma documentación que en una compraventa tradicional: