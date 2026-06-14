¿qué va a pasar con el sueldo de junio? El esperado anuncio sobre el aguinaldo que cambia los planes de los empleados públicos

Las reuniones en el Ministerio de Trabajo bonaerense arrojaron las primeras definiciones formales, despejando una de las mayores dudas financieras de este mes.

La administración provincial reabrió las mesas de negociación con los representantes gremiales del sector público en un escenario de fuerte expectativa por la inflación.

El anuncio oficial sobre el pago del medio aguinaldo

La principal confirmación que llevó tranquilidad a las familias trabajadoras fue la ratificación del pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) en tiempo y forma.

Las autoridades bonaerenses garantizaron de manera oficial que el medio aguinaldo se liquidará de forma conjunta con los sueldos del mes de junio.

Esta medida busca llevar previsibilidad económica al personal dependiente del Estado, descartando cualquier tipo de desdoblamiento o postergación en el cronograma.

Qué pasó con la propuesta de aumento salarial

A pesar del pedido de los sindicatos de una recomposición urgente que impacte en los haberes de junio, las paritarias no incluyeron una oferta de incremento.

Los funcionarios provinciales evitaron poner un porcentaje sobre la mesa, argumentando el complejo panorama financiero y la necesidad de analizar las variables actuales.

Ante la falta de una propuesta concreta, las mesas técnicas pasaron a un cuarto intermedio y las conversaciones se reanudarán durante la próxima semana.

Las mejoras alternativas que se pusieron sobre la mesa

Aunque el porcentaje general quedó postergado, las negociaciones avanzaron sobre otros reclamos históricos que aliviarán los gastos cotidianos.

El Gobierno ofreció implementar una mejora en los montos de las asignaciones familiares, elevando los topes vigentes para los trabajadores con hijos.

El objetivo de esta medida es amortiguar el impacto del costo de vida en los sectores de menores ingresos mientras se define la pauta salarial definitiva.

Una medida inédita para los trabajadores endeudados

La gran novedad de las últimas reuniones fue la presentación de una herramienta financiera diseñada para quienes atraviesan dificultades económicas.

Se trata de un plan especial de refinanciación de deudas instrumentado a través del Banco Provincia con condiciones de financiamiento preferenciales.

El esquema contempla una baja sustancial de tasas y plazos de extensión de hasta 72 meses para empleados con ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos.