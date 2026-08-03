Docentes bonaerenses: cuándo cobran en agosto, cuánto será el sueldo y qué se viene tras el paro

La consulta sobre cuándo cobran los docentes bonaerenses en agosto de 2026 ganó fuerza en medio de un regreso a clases atravesado por reclamos, medidas gremiales y una negociación salarial que todavía tiene capítulos pendientes.

La expectativa no pasa solamente por la fecha de acreditación. También existe una diferencia clave entre el incremento que aparecerá en el próximo recibo y el segundo tramo acordado, que recién tendrá impacto en la liquidación siguiente.

El escenario volvió a tensarse este lunes 3 de agosto, cuando las escuelas de la Provincia de Buenos Aires retomaron la actividad después de las vacaciones de invierno con un paro nacional docente. La medida coincidió con la recta final del cronograma de pagos provincial y volvió a poner el salario en el centro de la discusión.

Cuándo cobran los docentes bonaerenses en agosto de 2026

De acuerdo con el cronograma difundido por la Tesorería General de la Provincia de Buenos Aires, los trabajadores que dependen de la Dirección General de Cultura y Educación cobrarán el viernes 7 de agosto.

La misma fecha corresponde al personal de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada. El depósito será el último del calendario escalonado dispuesto para la administración pública bonaerense.

El salario que se acreditará corresponde al trabajo realizado durante julio. Por ese motivo, incluirá el primer tramo del último acuerdo paritario, pero todavía no reflejará la totalidad de la recomposición prevista para agosto.

Cuánto cobran los docentes bonaerenses con el aumento

La última negociación estableció una suba total del 7% sobre los salarios de junio, distribuida en un 5% para julio y un 2% para agosto. Los montos dependen del cargo, la cantidad de módulos, la antigüedad, las asignaciones y los descuentos personales.

Como referencia, el SUTEBA publicó los siguientes salarios de bolsillo para docentes con diez años de antigüedad:

Cargo Julio, cobro en agosto Agosto, cobro en septiembre Preceptor $855.757 $885.901 Maestro de grado $990.793 $1.018.575 Profesor con 20 módulos $1.348.905 $1.380.137 Maestro de grado con quinta hora $1.236.347 $1.268.805 Maestro de jornada completa $1.982.586 $2.037.149

En consecuencia, los docentes que cobren el viernes 7 recibirán los valores correspondientes a la columna de julio. El segundo tramo del 2% se aplicará sobre los haberes de agosto y se cobrará durante septiembre.

Los importes de la tabla son ejemplos para diez años de antigüedad. El monto final puede cambiar por ruralidad, desfavorabilidad, función jerárquica, horas o módulos trabajados, descuentos de IOMA, aportes previsionales, afiliación sindical y asignaciones familiares.

Cómo fue la última paritaria docente bonaerense

El Gobierno de Axel Kicillof y la mayoría de los gremios cerraron el acuerdo el 8 de julio, después de una negociación que había pasado a cuarto intermedio. La Provincia confirmó oficialmente una mejora escalonada del 7%, calculada sobre la remuneración de junio.

La propuesta fue aceptada por la mayoría de las organizaciones, aunque dentro de algunas entidades la aprobación se produjo por márgenes ajustados. El entendimiento no se limitó a los salarios y sumó reclamos vinculados con las condiciones laborales.

Entre los puntos acordados se incorporó una adenda al protocolo para prevenir y abordar hechos de violencia contra docentes. También se dispuso la creación de una mesa especial para casos graves, acciones de concientización, la revisión del Régimen Académico de Secundaria y avances en la titularización de trabajadores de escuelas técnicas y agrarias.

Otro punto central fue el compromiso de reabrir la negociación salarial en septiembre. Esto significa que la suba de agosto no cierra la discusión del resto del año, aunque por el momento no existe un nuevo porcentaje oficialmente anunciado.

Por qué hubo paro docente este lunes 3 de agosto

El paro de este lunes fue convocado a nivel nacional por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina y tuvo adhesión de los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense.

La protesta afectó el regreso a las aulas en escuelas públicas y privadas, con un impacto diferente según cada establecimiento y el nivel de adhesión de sus trabajadores.

CTERA reclamó la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente, una recomposición que permita recuperar el poder adquisitivo, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y el envío de recursos nacionales para educación.

También pidió una nueva Ley de Financiamiento Educativo, mayor inversión en infraestructura y comedores, y rechazó cambios que puedan afectar el régimen jubilatorio docente.

El paro nacional no anuló el acuerdo salarial firmado en la Provincia de Buenos Aires. Se trata de dos discusiones relacionadas, pero distintas: una corresponde a la paritaria bonaerense y la otra enfrenta a los sindicatos nacionales con el Gobierno nacional.

Qué puede pasar con los salarios durante los próximos meses

El próximo movimiento confirmado será la aplicación del 2% correspondiente a agosto, que aparecerá en el salario cobrado durante septiembre. En ese mismo mes, la Provincia y los gremios deberán volver a sentarse para revisar la evolución de los ingresos.

En esa instancia se analizarán la inflación acumulada, la pérdida de poder adquisitivo y el impacto de los fondos nacionales que dejaron de llegar a las jurisdicciones. Los sindicatos ya anticiparon que buscarán una nueva recomposición, pero todavía no hay una cifra, una fecha de pago ni una oferta adicional oficializada.

Hasta que se produzca esa reunión, el esquema vigente mantiene dos referencias concretas: el cobro del sueldo de julio con aumento el viernes 7 de agosto y la incorporación del segundo tramo en la liquidación que llegará durante septiembre.