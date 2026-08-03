Suba de cuotas en colegios privados: la propuesta para prorratear un 30% extra en octubre, noviembre y diciembre

El bolsillo de las familias bonaerenses podría recibir un fuerte impacto antes de que termine el año. Las escuelas de la provincia de Buenos Aires advierten que las subas aprobadas no alcanzan para cubrir costos y piden sumar un incremento extra retroactivo del 30%.

El reclamo de AIEPA y el pedido de un aumento retroactivo del 30%

La Asociación de Institutos de la Enseñanza Privada (AIEPA) solicitó formalmente a la administración bonaerense autorización para aplicar un aumento retroactivo del 30% en las cuotas de los colegios privados con aporte estatal.

Según argumentó la entidad, este porcentaje busca recuperar el atraso acumulado del primer semestre de 2026, generado por paritarias que se cerraron de manera retroactiva sin poder trasladarse a los aranceles de diciembre a marzo.

Aumentos autorizados por la Provincia para agosto y septiembre

La solicitud de las instituciones educativas se produjo tras la decisión del Gobierno provincial de fijar un esquema que consideran insuficiente.

La gestión bonaerense autorizó una suba del 8% total dividida en dos tramos: un 5,5% para el mes de agosto y un 2,5% para el mes de septiembre.

Propuesta de prorrateo: cómo se pagaría la suba en los últimos meses del año

Para no aplicar el impacto de golpe, AIEPA propuso distribuir el 30% solicitado en un esquema escalonado a fin de año.

De aprobarse, la cifra se prorratearía en tres partes iguales sobre las cuotas correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Salarios, morosidad y crisis financiera en los colegios privados

Desde el sector remarcan que el esquema actual impide cubrir los incrementos salariales fijados para el personal docente y no docente.

A esta situación se le suman complicaciones financieras estructurales, como el aumento en la morosidad del pago de cuotas, la caída de las matrículas y los crecientes costos de mantenimiento edilicio.