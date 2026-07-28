Cuentas sueldo en dólares: el Banco Central reglamentó cómo se cobrarán los salarios y confirmó que serán gratuitas

Si tenías la duda sobre cómo vas a poder retirar o conservar tus ahorros si cobrás en moneda extranjera, el Banco Central confirmó las reglas oficiales para las cuentas sueldo en dólares.

La medida ya está vigente en el sistema financiero y garantiza el cobro directo en bancos sin perder la gratuidad del servicio.

Qué establece la Comunicación A 8460/2026 del BCRA

Mediante la Comunicación A 8460/2026 publicada en el Boletín Oficial, la autoridad monetaria incorporó formalmente al dólar entre las monedas habilitadas para depósitos laborales.

Esta reglamentación operativiza los cambios fijados en la ley de Modernización Laboral, habilitando a los bancos a procesar estos pagos en todo el país.

Cero comisiones y acumulación de fondos por tiempo indefinido

Un punto clave para la tranquilidad del trabajador es que las cuentas sueldo en dólares no tendrán costo de mantenimiento.

La gratuidad aplica de manera permanente sobre los montos acreditados por la relación laboral, permitiendo al titular guardar y acumular los dólares en el banco indefinidamente sin sufrir descuentos.

Extracciones por ventanilla y cajeros automáticos habilitados

Las entidades bancarias deberán garantizar depósitos y retiros de billetes físicos en la sucursal de origen donde esté radicada la cuenta.

Asimismo, podrán ofrecer la opción de retiro por cajeros automáticos y terminales de autoservicio, sujetos a la disponibilidad de efectivo de cada entidad.

Qué pasa con las empresas y la libertad de elección

Es importante destacar que la normativa no obliga a los empleadores a pagar en dólares, sino que crea el marco operativo para quienes lo acuerden con sus empleados.

A partir de esta disposición, cada entidad financiera deberá adecuar sus sistemas para administrar estas cuentas de forma ágil y transparente.