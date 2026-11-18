Un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense propone eliminar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y reemplazarlo por un nuevo tributo aplicado únicamente al consumo final.

La iniciativa fue impulsada por el diputado provincial Oscar Liberman, del bloque de La Libertad Avanza. El objetivo central es terminar con la acumulación impositiva en cada etapa de la producción y comercialización, planteando una transición gradual en un plazo máximo de cinco años.

Cómo funcionará el nuevo Impuesto Provincial al Consumo Final

El proyecto propone crear el Impuesto Provincial al Consumo Final (IPCF). A diferencia de Ingresos Brutos, que grava la facturación de un negocio en cada eslabón de la cadena sin importar si hubo ganancia, el nuevo tributo se cobrará una sola vez.

De esta manera, el gravamen se aplicará exclusivamente cuando el bien o servicio llegue al consumidor final. Todas las operaciones intermedias destinadas a producción, transformación o reventa quedarán exentas del impuesto.

De cuánto será la alícuota y qué sectores tendrán beneficios

En términos fiscales, la iniciativa establece parámetros claros para sostener la recaudación sin generar costos ocultos en los precios:

Alícuota general máxima: Se fija un tope del 6,25% sobre el precio neto de cada operación (según los cálculos del proyecto basados en datos de 2025, con un 6,11% alcanzaría para mantener el nivel actual de ingresos fiscales).

Se fija un tope del de cada operación (según los cálculos del proyecto basados en datos de 2025, con un 6,11% alcanzaría para mantener el nivel actual de ingresos fiscales). Tasas reducidas: Contempla una alícuota diferenciada y más baja para medicamentos, insumos sanitarios y transporte público .

Contempla una alícuota diferenciada y más baja para . Reintegros sociales: Prevé mecanismos de devolución focalizados para los hogares de menores ingresos.

Una transición gradual en cinco años y qué pasa con los saldos a favor

Para evitar un impacto brusco en las cuentas públicas, la reforma establece un período de implementación de hasta cinco años. Anualmente deberán migrar al nuevo régimen sectores que representen, como mínimo, el 20% de la recaudación de Ingresos Brutos del año anterior.

El texto prohíbe expresamente que una misma operación pague ambos impuestos en simultáneo. Además, garantiza que se reconocerán los saldos a favor acumulados bajo Ingresos Brutos, permitiendo utilizarlos para cancelar otras obligaciones tributarias o solicitar su devolución.

Controles digitales y resguardo para los municipios

Para evitar la evasión en las etapas intermedias, el proyecto crea el Certificado de Reventa Digital, una herramienta destinada a distinguir las compras entre empresas de las ventas al público. También se prevén evaluaciones periódicas con participación del sector privado.

Finalmente, para proteger los recursos de las comunas bonaerenses, el IPCF integrará la masa coparticipable y se creará un Fondo de Compensación Municipal. Este fondo asistirá durante los primeros tres años de vigencia a los distritos que registren una baja en sus ingresos durante el traspaso de sistema.