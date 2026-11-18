Una nueva decisión de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) afecta a empresas vinculadas con la circulación de insumos utilizados en el sistema de salud. La disposición se conoció este miércoles 18 de noviembre y alcanza a establecimientos de distintas provincias, incluida una firma con depósito en Bahía Blanca.

La medida no se refiere a un medicamento específico ni equivale a un retiro general de productos del mercado. El organismo examinó la situación administrativa de empresas que estaban habilitadas para realizar tránsito interjurisdiccional de productos médicos y artículos destinados al diagnóstico de uso in vitro.

El punto central es la vigencia de las autorizaciones sanitarias: la documentación de los establecimientos incluidos había vencido y, según informó ANMAT, no se inició el trámite de renovación dentro del plazo establecido.

Qué resolvió ANMAT y a cuántas empresas alcanza

Mediante la Disposición 7383/2026, ANMAT dio de baja las habilitaciones de 55 establecimientos para realizar tránsito interjurisdiccional de productos médicos y productos de diagnóstico in vitro. Además, dispuso la cancelación de los legajos correspondientes.

La decisión comprende la autorización específica para trasladar esos productos entre jurisdicciones. Es importante distinguir este alcance de otras actividades que una firma pudiera desarrollar con permisos diferentes: el comunicado oficial no establece una prohibición indiscriminada sobre todos los artículos médicos que circulan en el país.

La lista publicada por el organismo permite identificar las razones sociales, números de legajo y domicilios de depósito. Por eso, para conocer si una empresa está incluida, conviene consultar el documento original y no guiarse únicamente por nombres comerciales similares.

Qué establecimiento de Bahía Blanca figura en la lista

Entre los casos consignados aparece SURMEDIC S.R.L., identificada con el legajo número 19. ANMAT indica como domicilio de depósito Líbano 1472, Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.

La inclusión de este establecimiento en el listado nacional no implica, por sí sola, que todos sus productos sean defectuosos o que exista una contaminación. La causa informada para esta decisión colectiva es el vencimiento de certificados sin solicitud de renovación presentada.

Para hospitales, consultorios, distribuidores y otros compradores institucionales, la información resulta relevante al momento de verificar qué proveedores cuentan con autorizaciones vigentes para la actividad interjurisdiccional correspondiente.

Cuánto duran las habilitaciones y cuándo deben renovarse

ANMAT explicó que las autorizaciones para estas actividades tienen una vigencia de cinco años. Las empresas deben iniciar la renovación dentro de los 120 días corridos anteriores al vencimiento.

Cuando la solicitud se presenta correctamente dentro de ese período, la habilitación se prorroga automáticamente hasta que el organismo resuelva el trámite. En los establecimientos alcanzados por la nueva disposición, el organismo informó que no se había presentado esa solicitud.

Este mecanismo busca evitar interrupciones administrativas para quienes cumplen con los plazos, pero también permite identificar autorizaciones que ya no se encuentran vigentes.

Qué deben revisar los establecimientos y quienes compran insumos médicos

La recomendación práctica para operadores del sector es comprobar la habilitación vigente y el alcance de la actividad autorizada antes de organizar operaciones entre provincias. No alcanza con disponer de un certificado antiguo si ya expiró y no se inició su renovación.

Los compradores y responsables de abastecimiento pueden cotejar la razón social y el legajo con el listado oficial. Si una institución tiene dudas sobre un proveedor, corresponde solicitar documentación actualizada y consultar directamente al organismo sanitario.

La disposición tampoco debe confundirse con las alertas de retiro de lotes o prohibiciones de uso de productos específicos, que ANMAT publica mediante comunicaciones separadas y que pueden responder a problemas de calidad, falsificación u otros riesgos.

El comunicado oficial de ANMAT del 18 de noviembre contiene el detalle de los establecimientos alcanzados y las condiciones normativas de renovación.