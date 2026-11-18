Un trabajador municipal de Mar del Plata puede recibir el aguinaldo en una fecha distinta a la de un empleado de Tandil, La Plata o Bahía Blanca. Esa diferencia genera preguntas cada diciembre, especialmente cuando circulan supuestos cronogramas provinciales que se presentan como si rigieran para todas las municipalidades.

La explicación está en el sistema de empleo municipal bonaerense: aunque existe un marco legal común, cada municipio tiene su propia organización administrativa, escala salarial, presupuestos y acuerdos laborales. Por eso, una fecha anunciada por una intendencia no se debe extrapolar al resto de los distritos.

Antes de diciembre de 2026, conviene separar dos asuntos: el derecho a cobrar el Sueldo Anual Complementario (SAC) y el día exacto en que cada municipio anunciará su depósito.

Qué dice la ley sobre el aguinaldo de municipales

La Ley bonaerense 14.656, que establece el régimen marco para los trabajadores municipales, reconoce el SAC entre sus derechos. El artículo 6 incluye expresamente el sueldo anual complementario, mientras que el artículo 72 aborda la composición de la retribución.

En particular, el artículo 72 dispone que el SAC se liquidará conforme a la legislación vigente, tomando como referencia la mejor remuneración percibida por todo concepto en cada semestre.

El texto también identifica otras partes del salario municipal, como básico, antigüedad, suplementos y compensaciones. La naturaleza de cada concepto y lo previsto en el convenio colectivo de la localidad son determinantes para interpretar correctamente la liquidación.

Por qué cada municipio puede tener una fecha diferente

La provincia de Buenos Aires tiene 135 municipios, pero no existe una caja salarial única desde la cual se deposite el aguinaldo de todos los empleados comunales. Las municipalidades administran sus propios pagos y deben cumplir el marco legal aplicable.

Por eso no debe confundirse el calendario del Gobierno provincial para docentes y estatales con el cronograma de una municipalidad. Son empleadores y regímenes administrativos diferentes.

Al cierre de este informe, elaborado el 16 de noviembre de 2026, no contamos con una confirmación pública y verificada de fechas para todos los municipios bonaerenses. Si una comuna anuncia un depósito en particular, esa fecha debe atribuirse a ese municipio, sin convertirla en una fecha provincial general.

Cómo se calcula el aguinaldo de un empleado municipal

La regla de referencia es el 50% de la mejor remuneración computable del semestre julio-diciembre, con el ajuste correspondiente si no se trabajó el período completo.

Para mostrar la dimensión del cálculo, estos son ejemplos hipotéticos de medio aguinaldo bruto para un trabajador con semestre completo:

Mejor remuneración semestral computable (mensual) Medio aguinaldo de referencia $750.000 $375.000 $950.000 $475.000 $1.150.000 $575.000 $1.350.000 $675.000

Los valores no constituyen una escala oficial de ninguna ciudad. Solo sirven para ilustrar cómo se aplica el 50% a una base ya determinada. En la práctica, hay que consultar el recibo de cada empleado y las normas locales.

¿El personal temporario también cobra aguinaldo?

La Ley 14.656 no limita este derecho exclusivamente a quienes ocupan cargos de planta permanente. En su artículo 115 reconoce la percepción del SAC al personal de planta temporaria comprendido por la norma, según las reglas vigentes.

Sin embargo, debe distinguirse una designación temporaria dentro de la municipalidad de un contrato de servicios independientes. Una persona que factura como monotributista no adquiere por ese solo hecho el derecho al aguinaldo del empleo público. Si existe una relación de dependencia encubierta, corresponde revisar las circunstancias reales y obtener asesoramiento específico.

Qué pasa con las bonificaciones y los aumentos locales

Una intendencia puede negociar mejoras salariales que incluyan básicos, adicionales, sumas especiales o revisiones del convenio. Pero un incremento o bono no se transforma automáticamente en la misma mejora del SAC: hay que verificar la fecha de vigencia, la naturaleza remunerativa de la suma y su incidencia según las reglas de la liquidación.

En la provincia también existen adicionales de antigüedad y situaciones de revista que varían por municipio. Por eso, una nota periodística sobre un bono de determinada ciudad no debe utilizarse como parámetro de todos los empleados comunales.

La Ley 14.656 actualizada establece el piso del régimen municipal. Para conocer el detalle de cada distrito se necesita además la ordenanza o el convenio colectivo vigente.

Dónde consultar la fecha real de cobro de diciembre

La información más segura debería surgir de la municipalidad que emplea al trabajador, de su área de personal, de la comunicación de Hacienda local o de las organizaciones sindicales cuando transmiten información confirmada.

Revisá la fecha del anuncio y el municipio al que corresponde.

Comprobá si se refiere al aguinaldo o al sueldo mensual de diciembre.

Consultá si incluye planta permanente, temporaria y otras modalidades.

Verificá la acreditación bancaria con el recibo correspondiente.

En el caso de jubilados y pensionados del IPS bonaerense, la fecha no se determina por la misma vía: ese universo recibe un cronograma previsional específico del organismo provincial.

Una guía general para trabajadores que comenzaron su vínculo durante el semestre está disponible en INFOZONA: cómo calcular el aguinaldo proporcional y revisar el pago.