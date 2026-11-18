El Instituto de Previsión Social (IPS) confirmó el calendario de pagos para noviembre de 2026, el cual se concentrará en solo dos jornadas de acreditación bancaria.

El organismo previsional definió las fechas basándose en la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. A continuación, te detallamos el cronograma completo para que sepas cuándo estará disponible tu dinero.

Viernes 27 de noviembre: DNI terminados en 0, 1, 2 y 3

La primera jornada de pagos del IPS será el viernes 27 de noviembre. En esta fecha, el organismo acreditará los haberes correspondientes a los jubilados y pensionados cuyos documentos finalicen en 0, 1, 2 y 3.

El mismo viernes, también se realizará el pago de las pensiones sociales no contributivas. Este sector cobrará sin importar la terminación del DNI, incluyendo a todos los titulares con documentos del 0 al 9.

Lunes 30 de noviembre: DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9

El cronograma de pagos se completará el lunes 30 de noviembre. Ese día, percibirán sus haberes los jubilados y pensionados del IPS con DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Una vez finalizada esta jornada, la totalidad de los beneficiarios del sistema previsional bonaerense habrán recibido el pago correspondiente al penúltimo mes del año.

Fecha límite para cobrar por ventanilla en diciembre

Junto con la confirmación del calendario, el Instituto de Previsión Social recordó cuál es el plazo máximo para retirar el dinero en efectivo a través de la modalidad de cobro por ventanilla en las entidades bancarias.

Según lo establecido por el organismo, la fecha de vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de diciembre de 2026. Los beneficiarios deberán tener en cuenta este plazo límite para no encontrar dificultades al momento de cobrar sus haberes de noviembre mediante esta vía. Pasada esa fecha, el período habilitado caducará.