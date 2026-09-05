Provincia comenzó un operativo por los chalecos de la policía bonaerense: la cifra que salió a la luz

La Policía Bonaerense quedó en el centro de una novedad vinculada con uno de los elementos más sensibles del equipamiento de seguridad: los chalecos antibalas.

Durante años, las fuerzas de todo el país fueron acumulando unidades que habían superado su vida útil. El problema no era solamente de espacio: mientras el material permanece almacenado debe mantenerse bajo custodia y con trazabilidad para evitar robos, desvíos o una eventual reutilización ilegal.

En la Provincia de Buenos Aires, donde funciona la fuerza policial más numerosa del país, la cantidad acumulada resultó particularmente elevada.

Cuántos chalecos antibalas vencidos tiene guardados la Provincia

El Ministerio de Seguridad bonaerense confirmó que posee 207.000 chalecos antibalas vencidos que permanecen en situación de guarda y fueron acumulándose desde 2015.

La cifra corresponde a equipamiento que fue retirado por haber cumplido su período de vida útil y no implica que esos 207.000 chalecos estén siendo utilizados actualmente por efectivos en la calle.

Precisamente, el problema que ahora busca resolver la Provincia es qué hacer con el enorme stock que quedó depositado después de haber sido dado de baja.

Qué hará Provincia con los chalecos vencidos

El Ministerio de Seguridad firmó un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para avanzar de manera progresiva con la destrucción del material.

El procedimiento administrativo y operativo comenzó el 2 de agosto de 2026 y continuará hasta completar la eliminación del stock alcanzado.

La destrucción no puede hacerse de cualquier manera. Los chalecos antibalas son considerados materiales de usos especiales y están sometidos a controles nacionales específicos.

La normativa vigente, establecida mediante la Resolución 145/2024, contempla procedimientos como corte, deshilado, triturado o fundición, además de controles registrales y supervisión de los organismos competentes.

Por qué no pueden simplemente tirarse

La destrucción controlada tiene una razón de seguridad. Aunque un chaleco haya superado la fecha de garantía establecida para su protección balística, sus materiales pueden conservar determinadas propiedades y ser reutilizados de manera clandestina.

Por eso, las normas exigen que los paneles, las fundas y las etiquetas identificatorias queden inutilizados antes de la disposición final.

La acumulación de estos elementos fue durante años un problema para distintas fuerzas del país. La falta de instalaciones habilitadas y de procedimientos específicos demoró la eliminación definitiva de grandes cantidades de equipamiento.

Cuánto dura un chaleco antibalas

Como regla general, los chalecos utilizados por las fuerzas de seguridad tienen una vida útil certificada de cinco años, aunque también deben retirarse antes si sufrieron impactos, daños o condiciones que puedan afectar su capacidad de protección.

Una vez vencidos, dejan de contar con la garantía sobre el nivel de resistencia balística originalmente certificado.

La novedad aparece mientras el personal de Seguridad atraviesa también un mes con cambios en sus haberes. Los detalles pueden consultarse en la guía sobre el sueldo de la Policía Bonaerense y las novedades previstas para septiembre.

Un proceso que llevará tiempo

Por el volumen involucrado, la destrucción de los 207.000 chalecos no será inmediata. Provincia informó que el convenio contempla un retiro progresivo hasta alcanzar la eliminación del último material controlado.

La puesta en marcha del mecanismo permitirá reducir depósitos históricos de equipamiento vencido y, al mismo tiempo, disminuir el riesgo de que elementos dados de baja puedan terminar fuera de los circuitos oficiales.