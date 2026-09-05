Estatales bonaerenses: cuánto suma realmente la antigüedad y el detalle que cambia el porcentaje

El recibo de un estatal bonaerense puede mostrar diferencias importantes incluso entre dos trabajadores con la misma categoría y régimen horario. Una de las razones está en un concepto que crece con la trayectoria dentro del Estado: la antigüedad.

Sin embargo, calcularla no consiste simplemente en tomar todos los años trabajados y multiplicarlos por un único porcentaje. La Provincia mantiene tramos diferentes según el período en que se generó cada año de antigüedad reconocido.

Ese detalle explica por qué dos agentes con carreras extensas pueden tener adicionales distintos. También permite entender por qué los años acumulados desde 2006 tienen hoy un peso especialmente fuerte sobre el sueldo básico.

Qué porcentaje de antigüedad cobran los estatales bonaerenses

La información oficial del Departamento de Haberes de la Provincia detalla para los trabajadores comprendidos por la Ley 10.430 los siguientes porcentajes desde 1996:

Período reconocido Porcentaje por año Año 1996 0% 1997 a 2004 1% Año 2005 2% Desde 2006 3%

Para la Ley 10.430, el porcentaje correspondiente se aplica sobre el sueldo básico del agente.

La tabla oficial puede consultarse en la sección de Información General del Departamento de Haberes de la Provincia.

Para poner el adicional en contexto con los ingresos actuales, también se pueden revisar las referencias salariales de los estatales bonaerenses que se cobran durante septiembre.

La antigüedad se calcula sobre el básico y depende de los años reconocidos en cada período.

Cómo 20 años pueden representar un 60% del básico

El tramo vigente desde 2006 reconoce un 3% por cada año. Por eso, un trabajador que acumule 20 años reconocidos íntegramente dentro de ese período puede llegar matemáticamente a:

20 años × 3% = 60% del sueldo básico.

El resultado no significa que el salario total suba 60%, porque el cálculo se hace sobre el básico y el recibo contiene otros conceptos. Pero muestra por qué la antigüedad puede convertirse en una parte muy relevante de la remuneración.

Básico ilustrativo 20 años al 3% Adicional ilustrativo $250.000 60% $150.000 $350.000 60% $210.000 $500.000 60% $300.000 $700.000 60% $420.000

Los montos de la tabla son ejemplos matemáticos y no representan una escala salarial específica. El cálculo real depende del básico de la categoría de cada agente y de la antigüedad reconocida en su legajo.

Por qué un trabajador con más años no siempre tiene el mismo porcentaje por año

Quienes comenzaron su carrera antes de 2006 pueden tener antigüedad distribuida entre varios períodos. Por ejemplo, los años comprendidos entre 1997 y 2004 computan al 1%, mientras que 2005 aparece al 2% y los posteriores a 2006 al 3%.

Por eso no sería correcto tomar una antigüedad total de 30 años y multiplicarla automáticamente por 3. La liquidación debe respetar la tasa que corresponde a cada tramo.

También importa que los servicios estén reconocidos administrativamente. Si existe antigüedad trabajada en otra dependencia pública que todavía no fue incorporada al legajo, el recibo puede no reflejarla hasta completar el reconocimiento correspondiente.

Qué cambia cuando aumenta el sueldo básico

Este punto es clave para entender por qué una recomposición de básicos puede tener un efecto mayor para quienes poseen mucha antigüedad. Como el adicional se calcula sobre esa base, cuando el básico sube, también aumenta en pesos el importe asociado a la antigüedad.

Por ejemplo, si una persona tiene un porcentaje acumulado equivalente al 60% y su básico subiera de $400.000 a $420.000, el adicional teórico pasaría de $240.000 a $252.000. El aumento del básico arrastra automáticamente ese concepto.

La estructura salarial también ayuda a entender el impacto de la reciente reubicación de grado y la bonificación especial para quienes llegaron al máximo de su agrupamiento.

Los cambios en el básico pueden repercutir sobre adicionales que se calculan como porcentaje de esa suma.

Qué conviene mirar en el recibo de sueldo

Para revisar la antigüedad conviene comparar tres datos: fecha y años reconocidos, categoría actual y sueldo básico utilizado para la liquidación.

Si el porcentaje parece no coincidir con la trayectoria laboral, el primer paso es verificar qué servicios están reconocidos y cómo fueron distribuidos entre los distintos períodos.

La Provincia también publica las escalas salariales vigentes para la Ley 10.430, por lo que el básico de cada categoría puede contrastarse con la información oficial.

En un contexto donde septiembre vuelve a abrir la discusión salarial bonaerense, la antigüedad es uno de los conceptos que explica por qué un mismo porcentaje de aumento puede traducirse en diferencias importantes de pesos entre trabajadores.