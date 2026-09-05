Provincia tomó una decisión por los 1. 200 despidos de granja tres arroyos: qué pasará con los trabajadores

El conflicto en Granja Tres Arroyos entró en una etapa decisiva después de una semana marcada por despidos masivos y una creciente preocupación en varias localidades de la Provincia de Buenos Aires.

La situación alcanza a trabajadores de Capitán Sarmiento, Pilar y Esteban Echeverría. La magnitud del recorte llevó al Ministerio de Trabajo bonaerense a convocar a las partes y abrir una instancia formal para intentar frenar el impacto sobre las fuentes laborales.

El antecedente inmediato ya había encendido señales de alarma en otros establecimientos vinculados al grupo. En agosto se conocieron despidos en una avícola de Granja Tres Arroyos en San Miguel del Monte, en medio de las dificultades financieras que atraviesa la compañía.

Qué decidió Provincia por los 1.200 despidos de Granja Tres Arroyos

El Ministerio de Trabajo de la Provincia dictó una conciliación obligatoria por 15 días hábiles, con posibilidad de extenderla otros cinco días. La medida contempla la reincorporación de los trabajadores despedidos durante ese período y abre una instancia de negociación entre la empresa y el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires.

La decisión fue adoptada luego de una audiencia en la que participaron representantes de Granja Tres Arroyos y Wade, el sindicato y autoridades provinciales y municipales.

Según informó oficialmente el Ministerio de Trabajo bonaerense, el objetivo es garantizar una instancia de diálogo y procurar la preservación de los puestos de trabajo.

Cómo se distribuyen los despidos

Los 1.200 puestos alcanzados por el conflicto se concentran en tres establecimientos de la Provincia:

Capitán Sarmiento: 700 trabajadores.

700 trabajadores. Esteban Echeverría: 450 trabajadores.

450 trabajadores. Pilar: 50 trabajadores.

La mayor preocupación está puesta en Capitán Sarmiento, donde la planta tiene un peso importante sobre el empleo local y regional. La crisis también alcanza a familias de localidades cercanas que dependen directa o indirectamente de la actividad avícola.

Qué recibirán los trabajadores durante los próximos días

La audiencia dejó además dos definiciones inmediatas. Se acordó la donación de 1.000 cajones de pollo destinados a los trabajadores afectados y un pago de dinero a cuenta que deberá concretarse durante la próxima semana.

Estas medidas buscan dar una respuesta transitoria mientras continúa la discusión de fondo sobre el futuro de las plantas y la continuidad laboral.

La conciliación obligatoria no significa que el conflicto haya quedado definitivamente resuelto. Durante su vigencia, las partes deberán retrotraer las medidas que originaron la disputa y negociar una salida.

La fecha que ahora será clave

Provincia confirmó que la próxima audiencia se realizará el jueves. Ese encuentro será determinante para conocer si existe un acuerdo que permita sostener los puestos de trabajo más allá del período de conciliación.

Hasta entonces, los trabajadores alcanzados por la medida quedan reincorporados en el marco del procedimiento dispuesto por el Ministerio de Trabajo.

El conflicto de Granja Tres Arroyos se convirtió así en uno de los focos laborales más importantes de la Provincia por la cantidad de empleos involucrados y por el impacto económico que un eventual cierre o reducción permanente de actividad podría generar en los distritos donde funcionan sus plantas.