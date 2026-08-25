Buscan intensamente en Chascomús a un joven de 24 años que salió a comprar un auto y no regresó

Por Francisco Díaz
Buscan intensamente en chascomús a un joven de 24 años que salió a comprar un auto y no regresó

Crece la preocupación por el paradero de Jonathan, un joven de 24 años residente en Chascomús, quien salió de su domicilio durante la noche del lunes con la intención de observar un automóvil y, desde entonces, su familia no ha logrado establecer contacto con él.

De acuerdo con la información brindada por familiares al portal Noticias Brandsen, Jonathan salió alrededor de las 20:18 horas del lunes y tenía previsto dirigirse a ver un vehículo en la misma ciudad donde reside. Sin embargo, con el transcurso de las horas y al no regresar a su domicilio, sus allegados comenzaron a preocuparse e iniciaron su búsqueda.

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“Estamos todos muy preocupados”, expresó su hermana al citado medio, al tiempo que explicó que desde la familia intentaron comunicarse reiteradamente con el joven tanto mediante llamadas telefónicas como a través de mensajes, aunque hasta el momento no obtuvieron respuesta.

Según el testimonio familiar al momento de ausentarse Jonathan habría llevado puesta la misma vestimenta con la que aparece en la fotografía utilizada para solicitar colaboración en su búsqueda, un dato que podría resultar importante para facilitar su identificación.

La familia solicita la colaboración de la comunidad y pide que cualquier persona que pueda aportar información certera sobre su paradero se comunique al teléfono 2223 464085.

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Asimismo, ante cualquier información que pudiera contribuir a localizarlo, se recomienda dar inmediato aviso a las autoridades policiales.

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