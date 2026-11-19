Este jueves 19 de noviembre se celebra el Día Mundial del Inodoro, una fecha que puede despertar sonrisas y curiosidad, pero que tiene detrás un mensaje mucho más importante de lo que parece: recordar que millones de personas en el mundo todavía no cuentan con un baño digno, seguro y en condiciones de higiene adecuadas.

La jornada, conocida oficialmente como Día Mundial del Retrete, fue reconocida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2013, con el propósito de generar conciencia sobre la importancia del saneamiento para la salud, el bienestar y la calidad de vida.

¿Por qué se eligió el 19 de noviembre?

La fecha tiene su origen en la creación de la Organización Mundial del Retrete (World Toilet Organization), fundada el 19 de noviembre de 2001 por Jack Sim, un empresario y activista de Singapur que impulsó una campaña internacional para mejorar las condiciones sanitarias.

Años después, la ONU convirtió esta conmemoración en una jornada oficial, reconociendo que tener acceso a un inodoro limpio y seguro no debería ser un privilegio, sino un derecho para todas las personas.

Una realidad que sorprende

Aunque en muchos hogares utilizar el baño es una actividad tan cotidiana que pasa inadvertida, las estadísticas internacionales muestran una situación preocupante.

Según datos difundidos por Naciones Unidas, alrededor de 3.400 millones de personas carecen de servicios de saneamiento gestionados de manera segura.

Esta situación favorece la propagación de enfermedades, contamina fuentes de agua y afecta especialmente a comunidades vulnerables.

La ausencia de instalaciones sanitarias adecuadas también representa un problema para muchas escuelas, hospitales y establecimientos públicos.

¿Cuál es el mensaje de este 2026?

Este año, la campaña internacional está centrada en el saneamiento y la igualdad de género, bajo la consigna de promover baños seguros para construir un futuro con mayores oportunidades.

La iniciativa pone especial atención en las mujeres y las niñas, quienes pueden enfrentar mayores dificultades cuando no disponen de instalaciones sanitarias privadas, higiénicas y seguras.

Contar con baños adecuados en escuelas y lugares de trabajo también contribuye a mejorar la educación, la salud y la participación social.

Un elemento cotidiano que salva vidas

El inodoro es mucho más que un artefacto instalado en el baño. Forma parte de un sistema sanitario que permite eliminar los desechos humanos de manera segura y evitar la contaminación del ambiente.

Sin instalaciones apropiadas, aumentan los riesgos de enfermedades gastrointestinales, infecciones y otros problemas de salud pública.

Por eso, esta jornada también invita a reflexionar sobre la importancia de las redes cloacales, el acceso al agua potable y el tratamiento de los residuos.