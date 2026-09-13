Becas Progresar: cómo sigue el cronograma de ANSES desde este lunes

Las Becas Progresar entran desde este lunes en la parte más intensa del calendario de septiembre. Después de la primera acreditación realizada el viernes, el esquema continuará durante cuatro jornadas hábiles consecutivas y miles de estudiantes volverán a revisar sus cuentas.

La novedad es especialmente relevante porque durante los primeros días del mes todavía no estaba publicado el detalle definitivo por terminación de DNI. Ahora el cronograma ya quedó definido y permite ordenar mejor cuándo debería aparecer cada transferencia.

También hay que distinguir entre quienes ya eran beneficiarios y quienes se anotaron en la segunda convocatoria de 2026. Haber completado una inscripción reciente no significa que el pago se active automáticamente en este mismo calendario, ya que antes deben realizarse las evaluaciones correspondientes.

Ver también: Becas Progresar en septiembre: cuánto dinero llega a la cuenta y qué conviene revisar

Qué DNI cobran Progresar desde este lunes

La primera tanda de septiembre alcanzó el viernes 11 a los documentos terminados en 0 y 1. Desde el lunes comienza el resto del cronograma:

Terminación del DNI Fecha de cobro 2 y 3 Lunes 14 de septiembre 4 y 5 Martes 15 de septiembre 6 y 7 Miércoles 16 de septiembre 8 y 9 Jueves 17 de septiembre

El pago de Progresar se acredita según la terminación del DNI y el estado de cada beca.

El pago de la beca es liquidado por la Secretaría de Educación y ANSES realiza la acreditación en la cuenta bancaria o billetera virtual declarada por cada beneficiario.

Cuánto paga Progresar en septiembre

La Resolución 172/2026 mantiene el valor mensual de las distintas líneas de Progresar en $35.000. Sin embargo, el importe que efectivamente llega a la cuenta puede ser menor según la línea y la etapa académica.

Concepto Monto Valor mensual de la beca $35.000 80% abonado mensualmente en los casos alcanzados $28.000 20% retenido sujeto a certificaciones $7.000

En Progresar Obligatorio y Formación Profesional se aplica el esquema del 80% mensual y 20% retenido. En Progresar Superior, los ingresantes también pueden quedar alcanzados por esa proporcionalidad, mientras que estudiantes avanzados pueden recibir el 100% de las cuotas regulares cuando cumplen las condiciones previstas.

Por eso dos estudiantes con la misma fecha de cobro pueden encontrar montos distintos aun cuando ambos tengan la beca aprobada.

Los que se anotaron ahora no necesariamente cobran esta semana

La segunda convocatoria tuvo cierres distintos según la línea. Progresar Obligatorio recibió inscripciones hasta el 4 de septiembre, mientras que Progresar Superior y Enfermería cerraron el 11 de septiembre. Progresar Trabajo continúa abierto hasta el 27 de noviembre.

Quienes ingresaron una solicitud en esta segunda etapa deben esperar la evaluación socioeconómica y académica. La normativa contempla hasta seis cuotas para quienes resulten adjudicados en la segunda convocatoria, pero el alta no se produce simplemente por haber completado el formulario.

Ver también: Cómo cambiar el medio de cobro de programas y asignaciones desde mi ANSES

Cómo saber si ANSES ya cargó el pago

Antes de esperar una notificación bancaria, conviene revisar los canales digitales. En mi ANSES se puede controlar la fecha y lugar de cobro y, cuando la liquidación ya fue procesada, verificar el medio de pago asociado.

Ingresá con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Revisá la sección de cobros y el medio registrado.

Controlá también el estado de la beca en la plataforma Progresar.

Si cambiaste recientemente de CBU o CVU, verificá cuál aparece activo.

La Certificación Negativa también registra si una persona percibe Progresar, aunque no reemplaza la consulta de fecha ni muestra el monto exacto del depósito. Sirve como señal de que el beneficio figura en las bases del organismo, pero no como comprobante de una acreditación bancaria puntual.

Ver también: Qué es la Certificación Negativa de ANSES y qué información muestra

Qué revisar si llega tu fecha y el dinero no aparece

Si el día asignado pasa sin acreditación, lo primero es confirmar que la beca siga activa y que no exista una observación académica. También conviene revisar que la cuenta o billetera esté a nombre del estudiante y continúe habilitada.

Otro punto clave es la regularidad educativa. El programa exige certificaciones de asistencia y desempeño, y el incumplimiento puede provocar retenciones, suspensiones o pérdida de determinados pagos.

Con el cronograma ya definido, la semana del 14 al 17 de septiembre concentra el resto de las transferencias. Para cada estudiante, la combinación decisiva será terminación del DNI, estado de la beca y modalidad de liquidación.