Triple crimen de chascomús: nuevas declaraciones complicaron al acusado de asesinar a su familia

Este viernes se desarrolló en los Tribunales de Dolores la segunda audiencia del juicio oral y público contra Francisco Waldemar Reddy, acusado por el triple crimen ocurrido a fines de 2023 en un establecimiento rural de Chascomús. La jornada marcó un punto decisivo en el proceso: concluyó la etapa de producción de prueba testimonial y ahora el debate avanza hacia los alegatos y, posteriormente, el veredicto.

El juicio se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores, integrado por los jueces Christian Ariel Rabaia, María Claudia Castro y Juan Paulo Gardinetti. La acusación está en manos del fiscal Juan Manuel Dávila, mientras que la defensa del imputado es ejercida por Diego González.

Durante esta segunda jornada declararon los últimos tres testigos propuestos por la defensa. Sin embargo, de acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, algunos de esos testimonios terminaron aportando elementos que podrían resultar relevantes para sostener la hipótesis de la acusación.

Uno de los testimonios centrales fue el del efectivo policial encargado del análisis del impacto de antenas de telefonía celular. La información incorporada durante su declaración ubicó las comunicaciones vinculadas al acusado en la zona donde ocurrió el triple crimen, un elemento que será evaluado por los jueces junto con el resto de las pruebas reunidas durante la investigación y el debate.

También declaró quien era pareja de Francisco Reddy al momento de los hechos. Su testimonio aportó nuevos elementos sobre los movimientos y circunstancias que rodearon al acusado durante aquellas horas y será otra de las declaraciones que las partes deberán valorar al momento de formular sus alegatos.

Para el Ministerio Público Fiscal, el conjunto de pruebas incorporadas durante el proceso permite sostener la acusación contra Reddy. El fiscal Juan Manuel Dávila considera que los elementos reunidos comprometen seriamente al imputado y serán la base de su exposición final ante el Tribunal.

EL TRIPLE CRIMEN QUE CONMOCIONÓ A CHASCOMÚS Y LA REGIÓN

El hecho ocurrió durante la tarde del 29 de diciembre de 2023 en el establecimiento rural “Los Pinos”, ubicado en jurisdicción de Chascomús, en cercanías de la Autovía 2.

Las víctimas fueron Diego Reddy, de 44 años; su pareja, María Eugenia Suárez, de 47; e Ignacio Reddy, el hijo menor de la familia.

Según la reconstrucción de la causa, Francisco Reddy —por entonces integrante de la Policía Bonaerense— habría llegado al establecimiento armado con una carabina calibre .22. La acusación sostiene que María Eugenia fue atacada dentro de la vivienda, mientras preparaba la cena. Ignacio fue encontrado gravemente herido en un galpón y posteriormente falleció, mientras que el cuerpo de Diego Reddy fue localizado días más más tarde entre los pastizales del establecimiento.

La investigación comenzó en medio de un escenario confuso. Inicialmente habían sido encontrados María Eugenia e Ignacio mientras se desconocía dónde estaba Diego, situación que abrió distintas hipótesis. El posterior hallazgo del cuerpo del hombre modificó por completo el rumbo de la pesquisa.

A partir de allí, los investigadores concentraron las sospechas sobre Francisco Reddy. Entre los elementos incorporados al expediente se encuentra una carabina calibre .22 que, según la investigación, había solicitado prestada con el argumento de que la utilizaría para cazar. También se incorporaron peritajes y otros indicios que posteriormente formaron parte de la acusación.

Uno de los aspectos centrales para comprender el posible móvil es un conflicto económico previo. La investigación sostiene que Reddy había vendido sin autorización alrededor de 20 vacunos vinculados a su padre por una suma aproximada de $3,4 millones. Durante la primera audiencia del juicio, familiares de las víctimas también describieron frecuentes exigencias económicas del acusado hacia su padre.

Además, la causa determinó que después de los crímenes Reddy habría intentado instalar una versión destinada a desviar la investigación, entre ellas la existencia de una supuesta comunicación en la que desconocidos habrían exigido dinero por el secuestro de su padre. Los investigadores concluyeron posteriormente que esa llamada no había existido.

LAS ACUSACIONES QUE ENFRENTA REDDY

La calificación legal es diferente respecto de cada una de las tres víctimas. Francisco Reddy está acusado de homicidio calificado por el vínculo por la muerte de su padre, Diego Reddy; homicidio agravado por alevosía por el asesinato de María Eugenia Suárez; y homicidio simple por la muerte de Ignacio.

Reddy permanece detenido y durante el debate ha seguido las audiencias de manera virtual.

EL 21 DE SEPTIEMBRE, LOS ALEGATOS

Con las declaraciones escuchadas este viernes quedó formalmente cerrada la etapa testimonial. El juicio ingresará ahora en una instancia determinante.

La próxima audiencia fue fijada para el 21 de septiembre a las 9:00 horas, cuando las partes expondrán sus alegatos. Será el momento en que la Fiscalía realizará una valoración integral de las pruebas y solicitará al Tribunal la pena que considere correspondiente, mientras que la defensa expondrá sus argumentos finales.

Ese mismo día se conocerá cuándo será leído el veredicto del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores.

De esta manera, uno de los procesos judiciales de mayor repercusión de los últimos años entra en su etapa definitiva.