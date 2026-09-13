ANSES retoma los pagos el lunes 14: qué DNI cobran y cuánto llega con el bono

El calendario de ANSES tendrá una nueva jornada clave después del fin de semana. El lunes 14 de septiembre continúan los pagos de jubilaciones y pensiones correspondientes al cronograma oficial del mes.

La fecha alcanza a dos grupos previsionales con terminaciones de documento diferentes. Además, septiembre combina el haber actualizado con un bono extraordinario de hasta $70.000 para los beneficiarios que cumplen las condiciones establecidas por el Gobierno nacional.

El cronograma forma parte del calendario completo de ANSES para septiembre de 2026, que continúa durante la segunda quincena.

Qué DNI cobran jubilados y PNC el lunes 14

De acuerdo con el calendario previsional aprobado por ANSES para 2026, el lunes 14 cobran:

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo: DNI terminados en 4.

DNI terminados en 4. Pensiones No Contributivas (PNC): DNI terminados en 8 y 9.

Con esa jornada terminan los pagos de septiembre para las Pensiones No Contributivas, mientras que el cronograma de jubilados que cobran hasta un haber mínimo continuará durante los días siguientes.

El calendario previsional anual fue aprobado mediante la Resolución 349/2025 de ANSES.

Cuánto cobra un jubilado de la mínima con el bono

Las fechas de pago se organizan según la terminación del DNI y el tipo de prestación.

ANSES estableció para septiembre de 2026 un haber mínimo de $428.633,20, luego de aplicar la movilidad mensual correspondiente.

Al mismo tiempo, el Decreto 824/2026 otorgó un bono extraordinario previsional de hasta $70.000. Quienes cobran hasta el haber mínimo y reúnen las condiciones reciben el monto completo del refuerzo.

De esa manera, un jubilado con un único haber mínimo alcanza en septiembre un total de:

Concepto Monto Haber mínimo $428.633,20 Bono máximo $70.000 Total $498.633,20

Para quienes perciben más que la mínima, el bono disminuye progresivamente hasta completar el límite resultante de sumar el haber mínimo y el refuerzo máximo.

Qué pasa con las Pensiones No Contributivas

El bono extraordinario también contempla a beneficiarios de Pensiones No Contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y otras PNC y pensiones graciables cuyo pago esté a cargo de ANSES, siempre que se cumplan las condiciones del decreto.

El monto final de cada beneficiario no es necesariamente igual al de una jubilación mínima, porque depende del tipo de pensión y de la prestación que corresponda. Por eso conviene revisar la liquidación individual antes de tomar como referencia una cifra general.

La norma que fija el bono puede consultarse en el Decreto 824/2026 publicado en el Boletín Oficial.

Cómo sigue el calendario de la jubilación mínima

Después del lunes 14, los pagos para jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo siguen de esta manera:

DNI Fecha 5 Martes 15 6 Miércoles 16 7 Jueves 17 8 Viernes 18 9 Lunes 21

Luego comenzará el tramo de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: 0 y 1 cobran el 22; 2 y 3 el 23; 4 y 5 el 24; 6 y 7 el 25; y 8 y 9 el 28 de septiembre.

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro

Quienes quieran verificar su situación individual pueden ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social y consultar la sección de cobros.

Esto permite confirmar no solamente la fecha sino también el medio de pago asociado al beneficio. Si existe alguna modificación particular en la liquidación, la información individual de mi ANSES es la referencia que conviene revisar antes de trasladarse a una sucursal.