El senasa estableció el uso obligatorio de microchips y libreta digital para caballos

Mantener al día la documentación y el control sanitario de los caballos en la Argentina cambiará de forma radical con la llegada de un esquema 100% digitalizado e individual.

Si tenés, criás o trasladas équidos, te contamos las fechas clave y los nuevos requisitos que deberás cumplir para evitar bloqueos y sanciones en el movimiento de tus animales.

Microchip obligatorio para todos los équidos

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) oficializó la Resolución 831/2026 dictaminando la identificación individual mediante un transpondedor inyectable o microchip.

A partir del 1 de marzo de 2027, la colocación de este dispositivo será obligatoria y estará a cargo de propietarios, poseedores o tenedores.

El chip se ubicará en el tercio medio del lado izquierdo del cuello, asociando de forma permanente su código a los datos sanitarios del animal dentro de la base oficial.

Llega la Libreta Sanitaria Equina Digital

La normativa dispone el fin progresivo de los trámites físicos con la creación de la Libreta Sanitaria Equina Digital (LSED) como documento oficial.

Desde el 31 de diciembre de 2026 no se emitirán más libretas impresas en papel, aunque las vigentes mantendrán validez hasta el 31 de diciembre de 2027.

Finalmente, desde el 1 de enero de 2028, únicamente la LSED o el Pasaporte Equino digitalizado serán válidos para respaldar los movimientos y transportes.

Requisito indispensable para viajes y trámites sanitarios

La lectura del microchip y su registro digital serán exigidos de forma prioritaria para efectuar traslados, análisis diagnósticos y tratamientos veterinarios.

Asimismo, este sistema de identificación individual resultará indispensable para autorizar operaciones de comercio internacional de caballos.

Para determinados movimientos se mantendrá el uso complementario del Documento de Tránsito electrónico (DT-e) para certificar el origen y destino del animal.

Bloqueos sanitarios y obligación de notificar cambios

El nuevo esquema otorga al Senasa la facultad de bloquear temporalmente el traslado de cualquier équido ante la sospecha o confirmación de enfermedades contagiosas.

Los responsables tendrán la obligación estricta de notificar en el sistema digital las novedades del animal, tales como cambios de titularidad, extravíos, robos o decesos.

Esta medida busca transparentar el mercado, fortalecer la trazabilidad de la ganadería equina y garantizar la sanidad animal en todo el territorio nacional.