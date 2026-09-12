La justicia remata bienes, autos y tecnología de garbarino tras la quiebra

La quiebra de la icónica cadena de electrodomésticos y de su agencia de turismo dio un paso definitivo hacia la liquidación total con la puesta en marcha de las primeras subastas públicas.

Si estabas buscando oportunidades en vehículos, computadoras o muebles de oficina, la Justicia ya confirmó la fecha de apertura para las pujas electrónicas.

Primera tanda: vehículos y equipamiento comercial

El primer remate corresponde a los activos de la cadena de electrodomésticos y se abrirá el 24 de septiembre a las 12:00 hasta el 7 de octubre.

Reúne siete lotes depositados en un inmueble de la Ciudad de Buenos Aires, con una base conjunta inicial de $9,33 millones más IVA.

El activo de mayor valor es una camioneta Citroën Berlingo Furgón (modelo 2015) con base en $7,5 millones, a la que se suman zorras hidráulicas, racks informáticos, extintores y mobiliario de los locales.

Segunda tanda: tecnología y muebles de Garbarino Viajes

La segunda subasta abarcará los bienes pertenecientes a la ex agencia de viajes y estará activa desde el 1° de octubre hasta el 15 de octubre.

Este procedimiento contempla cinco lotes que suman una base total de $13,06 millones, incluyendo monitores LED, impresoras, destructoras de documentos y organizadores de oficina.

El lote de mayor monto contiene sillas giratorias, ficheros y mesas dobles de trabajo por una base inicial de $6,82 millones.

Requisitos y fechas límite para participar

Quienes deseen ofertar deberán inscribirse en el Registro de Subastas Electrónicas Judiciales hasta el 21 de septiembre para la primera tanda y hasta el 28 de septiembre para la segunda.

Ambos procesos exigen el pago al contado y al mejor postor, sumando un 10% de comisión para el martillero y un 0,25% de arancel judicial.

La Justicia estableció la prohibición de comprar en comisión, por lo que los participantes deberán adquirir los lotes a nombre propio sin posibilidad de cesión posterior.

Un pasivo millonario que llevó al cierre definitivo

Las subastas buscan transformar los activos recuperados en fondos para distribuir entre los acreedores de dos expedientes que tramitan en el Juzgado Comercial N.º 7.

La caída de la firma se profundizó tras declarar un desequilibrio con activos por $14.216 millones frente a un pasivo de $25.422 millones al momento de solicitar el concurso.

Luego de varios años de gestiones e intentos fallidos de rescate, la quiebra decretada en marzo de 2026 para la cadena y en julio de 2025 para la agencia cerró de forma definitiva su historia comercial.