Jubilados anses: cuánto cobran con el bono y qué dni reciben el pago del 14 al 18 de septiembre

Los jubilados y pensionados de ANSES que cobran hasta un haber mínimo entran en una semana decisiva. Entre el lunes 14 y el viernes 18 de septiembre habrá pagos todos los días, con una terminación de DNI diferente en cada jornada.

El mes además llega con el aumento del 2,11% y con el bono previsional de hasta $70.000 para los ingresos más bajos. Por eso, además de la fecha, hay otra consulta recurrente: cuánto debería aparecer acreditado.

El marco general puede consultarse en la guía de haberes de jubilados de septiembre. Esta nota se concentra en la semana que comienza el lunes 14.

Calendario de jubilados del 14 al 18 de septiembre

Los pagos de la mínima avanzarán un número de DNI por día entre lunes y viernes.

Día Terminación del DNI Lunes 14 4 Martes 15 5 Miércoles 16 6 Jueves 17 7 Viernes 18 8

El lunes siguiente, 21 de septiembre, quedará el último grupo de este tramo: los documentos terminados en 9.

Cuánto cobra la jubilación mínima con el bono

ANSES fijó para septiembre un haber mínimo de $428.633,20. A quienes están alcanzados por el refuerzo completo se les suman $70.000, por lo que el ingreso bruto total asciende a $498.633,20.

El bono funciona de forma progresiva para quienes superan la mínima. Si una persona recibe, por ejemplo, un haber de $460.000, no cobra otros $70.000: recibe únicamente la diferencia necesaria para llegar a $498.633,20.

Haber previsional Bono estimado Total $428.633,20 $70.000 $498.633,20 $450.000 $48.633,20 $498.633,20 $480.000 $18.633,20 $498.633,20 $500.000 No corresponde $500.000

Qué pasa con la PUAM

La Pensión Universal para el Adulto Mayor quedó en $342.906,56 en septiembre. Con el bono completo, el ingreso de referencia llega a $412.906,56.

Quienes cobran PUAM deben mirar el mismo calendario que acompaña al tramo de haberes mínimos. Por eso la semana del 14 al 18 también es relevante para este grupo.

Si necesitás saber qué otras prestaciones coinciden el lunes, la guía de quién cobra ANSES el 14 de septiembre reúne AUH, AUE, Prenatal y PNC en una sola tabla.

Quiénes todavía no cobran esa semana

Los jubilados y pensionados cuyos haberes superan el monto mínimo tienen otro calendario. Para ellos los pagos comienzan el martes 22 de septiembre:

DNI 0 y 1: 22 de septiembre .

. DNI 2 y 3: 23 de septiembre .

. DNI 4 y 5: 24 de septiembre .

. DNI 6 y 7: 25 de septiembre .

. DNI 8 y 9: 28 de septiembre.

El haber máximo oficial del mes quedó fijado en $2.884.295,54.

Cómo funciona el bono cuando hay más de una prestación

El refuerzo previsional se calcula considerando la suma de los haberes de todas las prestaciones vigentes. Esto es importante para quienes cobran más de un beneficio, porque el bono no se analiza de manera aislada para cada uno.

Si la suma total es igual o inferior al haber mínimo, corresponde el bono completo de $70.000. Si supera la mínima pero queda por debajo de $498.633,20, el refuerzo completa la diferencia hasta ese monto. Cuando el total ya supera ese límite, no corresponde bono.

Por qué septiembre vuelve a mover los haberes

La actualización del mes es del 2,11% y responde al mecanismo de movilidad mensual que toma la variación del Índice de Precios al Consumidor con dos meses de rezago. Por eso el haber mínimo pasó a $428.633,20 y el máximo a $2.884.295,54.

El bono, en cambio, se mantiene en un máximo de $70.000. Eso hace que el porcentaje de mejora en el ingreso final sea diferente para quienes cobran la mínima y para quienes están por encima de ella.

Qué conviene revisar si el monto no coincide

El importe que llega a la cuenta puede variar por descuentos, obra social, créditos u otros conceptos individuales. Por eso la comparación correcta debe hacerse contra el recibo de haberes y no sólo contra la cifra general publicada.

También conviene verificar si el bono aparece discriminado y si el haber corresponde efectivamente al tramo de la mínima. El calendario completo de ANSES de septiembre permite ubicar el resto de las fechas.

Entre lunes y viernes, la secuencia será simple: una terminación de DNI por día. Para quienes cobran la mínima, será la semana más intensa del calendario previsional de septiembre.