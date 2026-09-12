Anses: quién cobra el lunes 14 de septiembre y cuánto recibe según la prestación

ANSES retomará el lunes 14 de septiembre una semana cargada de acreditaciones. Ese día coinciden jubilaciones y pensiones mínimas, AUH, SUAF, Asignación por Embarazo, Prenatal y el último grupo de Pensiones No Contributivas, por lo que la terminación del DNI vuelve a ser determinante.

El calendario de septiembre ya está en marcha desde el martes 8 y se interrumpió durante el fin de semana. El lunes aparece como una jornada especialmente importante porque varios grupos pasan al siguiente número de documento al mismo tiempo.

Para ver el esquema de todo el mes se puede consultar el calendario completo de ANSES de septiembre. A continuación, el foco está únicamente en quiénes cobran el lunes.

Quién cobra ANSES el lunes 14 de septiembre

Prestación DNI que cobra el lunes 14 Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo Terminados en 4 AUH y Asignación Familiar por Hijo Terminados en 4 Asignación por Embarazo Terminados en 2 Asignación por Prenatal Terminados en 4 y 5 Pensiones No Contributivas Terminados en 8 y 9 Asignaciones de Pago Único Todas las terminaciones dentro del período habilitado

En el caso de la PUAM, el cronograma acompaña al de los haberes mínimos, por lo que también avanza con la terminación correspondiente de documento.

Cuánto cobra un jubilado de la mínima el lunes

El lunes 14 coinciden varios cronogramas de ANSES según terminación del DNI.

El haber mínimo oficial de septiembre quedó en $428.633,20. Para quienes perciben el bono previsional completo de $70.000, el total llega a $498.633,20.

El refuerzo no es de $70.000 para todos: quienes tienen un haber superior al mínimo pero inferior a $498.633,20 reciben el monto necesario para alcanzar ese techo. Los jubilados con ingresos mayores no cobran el bono.

La Resolución 257/2026 de ANSES fijó oficialmente el nuevo haber mínimo y el máximo del mes. Los detalles sobre el refuerzo también pueden repasarse en la guía de cuánto cobran los jubilados en septiembre entre aumento y bono.

Qué montos tienen PUAM y Pensiones No Contributivas

Los principales valores de referencia para septiembre son:

PUAM: $342.906,56 de haber; con bono completo, $412.906,56 .

$342.906,56 de haber; con bono completo, . PNC por invalidez o vejez: alrededor de $300.043,24; con bono completo, cerca de $370.043,24 .

alrededor de $300.043,24; con bono completo, cerca de . Jubilación mínima: $428.633,20; con refuerzo completo, $498.633,20.

Las PNC terminadas en 8 y 9 cierran el lunes su cronograma principal de septiembre.

Qué pasa con AUH y Asignación por Embarazo

La AUH y la Asignación por Embarazo también recibieron en septiembre el ajuste mensual del 2,11%. En estas prestaciones, ANSES deposita habitualmente el 80% del valor mensual y reserva el 20% restante para el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

En el caso de AUH, las familias que además están alcanzadas por la Prestación Alimentar reciben ese componente en la misma cuenta, sin un trámite separado. Por eso el importe final que aparece acreditado puede variar según la composición del grupo familiar.

Montos de referencia para los principales pagos del lunes

Los importes no son iguales para todos, pero hay valores oficiales que sirven como referencia para saber qué debería aparecer acreditado en los grupos previsionales.

Prestación Monto de referencia en septiembre Jubilación mínima $428.633,20 + bono de hasta $70.000 PUAM $342.906,56 + bono de hasta $70.000 PNC por invalidez o vejez Alrededor de $300.043 + bono de hasta $70.000 AUH Valor actualizado con movilidad del 2,11%; se acredita mensualmente el 80%

En AUH y Asignación por Embarazo, el monto final que llega a la cuenta puede incluir otros componentes, como la Prestación Alimentar o el Complemento Leche cuando correspondan. Por eso dos familias con la misma terminación de DNI pueden recibir cifras diferentes.

Cómo saber si el pago ya fue acreditado

La fecha general del calendario indica el día de puesta al pago, pero cada titular puede verificar su situación individual desde Mi ANSES. Allí se puede revisar fecha, medio de cobro y liquidación, además del recibo en el caso de jubilaciones y pensiones.

Si el lunes figura como fecha de cobro y el depósito no aparece, conviene comprobar primero el medio de pago informado y esperar la actualización bancaria del día antes de iniciar un reclamo.

La semana sigue con pagos todos los días

Después del lunes, el cronograma continuará el martes 15 con los DNI terminados en 5 para jubilaciones mínimas y AUH; el miércoles 16 con terminación 6; el jueves 17 con 7; y el viernes 18 con 8.

Para los jubilados, esa secuencia está explicada día por día en el cronograma de pagos del 14 al 18 de septiembre, que además muestra el impacto del bono.

La clave del lunes será revisar correctamente la prestación y la terminación del documento: no todos los programas avanzan con el mismo número de DNI el mismo día.