Primer día hábil de la semana con cielo gris, lloviznas y temperaturas frescas

Luego del fin de semana largo por el feriado del 12 de octubre, la provincia de Buenos Aires comienza este martes 13 su primera jornada hábil de la semana con condiciones meteorológicas poco agradables. El cielo cubierto, las temperaturas frescas y la presencia de lluvias y lloviznas en distintas regiones bonaerenses vuelven a ser protagonistas de una primavera que, por ahora, sigue sin mostrar su cara más cálida.

El regreso a las actividades laborales, comerciales, educativas y administrativas estará acompañado por un ambiente húmedo e inestable, con abundante nubosidad y escasas posibilidades de disfrutar de períodos prolongados de sol.

Para este martes se prevén lloviznas durante la mañana y lluvias aisladas hacia el mediodía y la tarde en sectores de la Provincia, con temperaturas que, en algunas zonas, se ubicarán alrededor de los 11 grados de mínima y 17 grados de máxima. Los vientos serán predominantemente leves a moderados, con velocidades cercanas a los 22 kilómetros por hora.

En el centro, este y sudeste bonaerense, la inestabilidad también será un factor a tener en cuenta, especialmente para quienes deban trasladarse por rutas y caminos rurales o desarrollar actividades al aire libre. Las precipitaciones no tendrán necesariamente la misma intensidad ni duración en todas las localidades.

¿Cómo seguirá el tiempo durante el resto de la semana?

El miércoles 14 continuará el panorama inestable en buena parte del territorio bonaerense, con lluvias y lloviznas ocasionales. Las temperaturas se mantendrán entre los 12 y los 18 grados, con mayores probabilidades de precipitaciones durante la mañana y el mediodía.

Para el jueves 15 tampoco se descarta la presencia de chaparrones, mientras que las temperaturas seguirán siendo relativamente bajas para esta época del año. En sectores del este provincial, las máximas podrían ubicarse alrededor de los 16 grados.

Recién hacia el viernes 16 se espera una mejora más sostenida de las condiciones meteorológicas, con una disminución de las probabilidades de lluvia, aunque persistirán la nubosidad y el ambiente fresco. Incluso podrían registrarse temperaturas mínimas considerablemente bajas durante las jornadas siguientes.

De esta manera, octubre continúa mostrando un comportamiento más cercano al invierno que a la primavera, con mañanas frías, tardes poco templadas y sucesivos períodos de inestabilidad. Para los bonaerenses que regresan este martes a sus actividades habituales, el abrigo y el paraguas seguirán siendo compañeros indispensables.