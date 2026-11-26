Por disposición de la Vicejefatura de Gabinete del Interior, todos los ciudadanos argentinos que tengan el pasaporte vencido o dañado deben renovarlo de manera obligatoria ante el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

No cumplir con este requisito puede impedirte abordar un vuelo internacional o ingresar a tu país de destino, por lo que conviene verificar la fecha de expiración y el estado físico de la libreta con anticipación.

Cuándo es obligatorio renovar el pasaporte argentino

De acuerdo con la normativa oficial vigente, es necesario tramitar un nuevo ejemplar ante el RENAPER siempre que el documento anterior se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:

Vencimiento: cuando haya finalizado su período legal de validez.

cuando haya finalizado su período legal de validez. Deterioro: si la libreta o la hoja de datos presentan daños físicos, roturas o manchas que dificulten su lectura.

si la libreta o la hoja de datos presentan daños físicos, roturas o manchas que dificulten su lectura. Robo o pérdida: cuando el titular ya no posea el documento en su poder.

cuando el titular ya no posea el documento en su poder. Rectificación: en los casos en que sea necesario modificar o actualizar los datos personales asentados.

Cuánto cuesta sacar el pasaporte en el RENAPER: todos los montos

El costo del trámite varía según la urgencia con la que necesites recibir la documentación en tu domicilio o retirarla en las sedes habilitadas. Los valores oficiales actuales son los siguientes:

Pasaporte regular: $130.000 .

. Pasaporte exprés: $260.000 (cuenta con entrega garantizada dentro de las 96 horas hábiles ).

(cuenta con entrega garantizada dentro de las ). Pasaporte al instante: $429.000 (se entrega dentro de las 6 horas posteriores al inicio del trámite).

Por otra parte, el pasaporte excepcional para extranjeros y los documentos de viaje para apátridas y refugiados tienen un valor de $130.000, mientras que la reposición por error u omisión de emisión es totalmente gratuita.

Cuál es la vigencia del documento según la edad

La duración del pasaporte argentino no es igual para todos los solicitantes y depende directamente de la edad que tenga el ciudadano al momento de realizar la gestión.

Para los mayores de 18 años, el documento tiene una validez de 10 años contados desde su fecha de emisión. En cambio, para los menores de edad, el plazo de vigencia se reduce a 5 años.

La única excepción para viajar al exterior sin pasaporte

Contar con el pasaporte vigente y en óptimas condiciones es obligatorio para ingresar a la gran mayoría de los destinos internacionales alrededor del mundo.

La única excepción rige para quienes viajen a países miembros o asociados del MERCOSUR, donde los ciudadanos argentinos pueden salir del país e identificarse presentando únicamente su DNI vigente.

Antes de iniciar la gestión en el portal oficial Argentina.gob.ar, se recomienda recordar que la emisión final del documento queda sujeta a la verificación de los papeles presentados y a los controles de seguridad externos al organismo.