Con la temporada de verano cada vez más cerca, Pinamar empezó a mostrar cómo busca recibir a los visitantes durante los próximos meses. La ciudad bonaerense presentó su propuesta turística para 2027 y puso el foco en una combinación de actividades deportivas, opciones gastronómicas y acontecimientos culturales que apuntan a sostener el movimiento más allá de enero.

El lanzamiento oficial se realizó en la Ciudad de Buenos Aires, con autoridades nacionales, municipales y representantes del sector privado. Sin embargo, la presentación no termina allí: está prevista una nueva convocatoria en la propia localidad costera, abierta a vecinos y turistas.

La iniciativa también permite anticipar cuáles serán algunas de las propuestas de la próxima temporada y qué expectativas tienen los sectores vinculados con el turismo, la hotelería y el comercio. Por ahora, el anuncio no constituye un listado de precios de alojamiento ni confirma niveles de ocupación.

Cuándo será la presentación abierta de la temporada en Pinamar

Según informó la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación el 17 de noviembre de 2026, la presentación destinada a toda la comunidad se realizará el sábado 28 de noviembre en el anfiteatro de Bunge y playa.

La jornada incluirá una feria de emprendedores. Es una oportunidad para que residentes y visitantes conozcan parte de la propuesta local antes del comienzo de los meses de mayor movimiento turístico. El comunicado oficial no precisa un horario de inicio, por lo que conviene consultar los canales municipales antes de viajar especialmente para asistir.

Qué actividades deportivas se anunciaron para el verano 2027

Uno de los ejes de la presentación fue la agenda de eventos. La secretaria municipal de Turismo, Cultura, Educación y Deportes, Alejandra Apolonio, mencionó propuestas que apuntan a atraer tanto a quienes viajan por vacaciones como a participantes y acompañantes de competencias deportivas.

Media maratón: una de las actividades deportivas incluidas en la programación presentada.

una de las actividades deportivas incluidas en la programación presentada. Carrera del Desierto: otra de las propuestas destacadas para el destino.

otra de las propuestas destacadas para el destino. Clínicas de fútbol del Real Madrid: actividades mencionadas entre los atractivos de la agenda.

actividades mencionadas entre los atractivos de la agenda. Triatlón: parte de la oferta deportiva anunciada.

La información oficial enumera estas iniciativas, pero no detalla en ese comunicado todas las fechas, inscripciones o aranceles. Quienes tengan previsto participar deberían esperar los cronogramas de cada organizador antes de contratar un viaje exclusivamente por un evento.

Gastronomía, balnearios y turismo durante todo el año

El intendente Juan Ibarguren destacó la renovación de la oferta turística, con nuevos espacios gastronómicos y balnearios. También señaló que el municipio busca consolidar a Pinamar como un destino que no dependa únicamente de los meses de playa.

Ese enfoque se relaciona con la programación de actividades culturales y deportivas durante diferentes momentos del calendario. Para comerciantes, prestadores de servicios y establecimientos hoteleros, ampliar la temporada significa generar oportunidades de trabajo y consumo más allá de los fines de semana de mayor ocupación.

En la presentación participaron también el secretario nacional de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, y la presidenta de la Cámara Argentina de Turismo, Laura Teruel, junto con autoridades y referentes del sector.

Qué se espera para febrero y qué falta conocer

Scioli expresó expectativas de un movimiento turístico importante durante febrero y vinculó esa perspectiva con el calendario escolar de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de una expectativa oficial, no de una estadística de reservas confirmadas ni de una proyección que permita asegurar cuántas personas viajarán.

Para las familias que evalúan vacacionar en Pinamar, todavía será importante comparar alojamientos, condiciones de cancelación, servicios incluidos y distancias a la playa. Los precios pueden variar según la semana, el tipo de propiedad y la anticipación de la reserva, y no fueron establecidos en el anuncio oficial.

La presentación de noviembre funciona, entonces, como un primer anticipo de la agenda estival. La cita del 28 de noviembre en Bunge y playa será el próximo encuentro público anunciado para conocer de cerca las propuestas del destino.

Fuente: Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, comunicado del 17/11/2026.