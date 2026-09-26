Luján se prepara para recibir a más de un millón de personas: ya hay fecha para una de las peregrinaciones más grandes del país

Luján ya comenzó a prepararse para uno de los movimientos de personas más grandes del año. El próximo fin de semana, más de un millón de peregrinos podrían llegar a la ciudad bonaerense durante la 52ª Peregrinación Juvenil.

La caminata se realizará el sábado 3 y domingo 4 de octubre bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”. Como ocurre cada año, la columna principal recorrerá aproximadamente 60 kilómetros hasta la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Cuándo sale la peregrinación y desde dónde

La columna principal comenzará a caminar el sábado 3 de octubre a las 10:00 desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers.

Desde allí, miles de personas avanzarán por el corredor tradicional hacia el oeste hasta llegar a Luján. El trayecto se extiende durante horas y muchos participantes realizan buena parte del recorrido durante la noche.

El domingo 4, a las 7:00, el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, presidirá la misa central en Plaza Belgrano.

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Habrá más de 60 puestos de salud

La Municipalidad de Luján informó que se dispondrán más de 60 puestos sanitarios a lo largo del recorrido para asistir a los peregrinos.

La organización recomienda llegar con calzado cómodo, hidratarse con frecuencia, llevar abrigo para la noche y evitar cargar peso innecesario.

Cómo será el ingreso a Luján

Como en ediciones anteriores, el ingreso principal de los fieles será por la calle Las Heras. Se mantendrán algunos cruces vehiculares puntuales en Las Heras y Humberto, Las Heras y Güemes y Las Heras y Belgrano.

El resto de los detalles del operativo sanitario y vehicular serán difundidos en los días previos. La información oficial se puede seguir en el sitio del Municipio de Luján.

Una peregrinación especial antes de la visita del Papa

La edición de este año tendrá un contexto particular. Se realizará poco más de un mes antes de la visita del papa León XIV a la Argentina, que incluye una misa en Luján durante noviembre.

Eso vuelve a colocar a la ciudad en el centro de dos de los acontecimientos religiosos más importantes de 2026.

Para noviembre ya existe además una jornada especial vinculada con la visita papal, cuyo alcance puede repasarse en la nota sobre qué pasará en Provincia durante la llegada de León XIV a Luján.