Feriado en la provincia de buenos aires por la visita del papa: qué pasará en noviembre

La llegada del papa León XIV a Luján convertirá al miércoles 11 de noviembre en una jornada fuera de lo habitual para la Provincia de Buenos Aires. Ese día se espera una movilización masiva de fieles y un operativo especial de tránsito, seguridad y asistencia.

En las últimas semanas comenzó a hablarse de un feriado provincial para facilitar la participación en la misa. Sin embargo, después de las últimas definiciones nacionales, hay una diferencia importante entre lo que ya está confirmado y lo que todavía debe formalizarse.

Qué pasará el miércoles 11 de noviembre en Luján

El Vaticano confirmó oficialmente que León XIV llegará a Luján el miércoles 11 de noviembre y celebrará una misa a las 10:00 en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján.

Antes de esa actividad, el pontífice visitará a las 8:00 el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. Tras la celebración religiosa viajará hacia el aeropuerto de Ezeiza, donde está prevista la ceremonia de despedida a las 13:30 y la partida hacia Lima a las 14:00.

Ver también: Confirmado: este viernes habrá feriado en localidades bonaerenses y algunos trabajadores tendrán fin de semana largo

¿Será feriado en toda la Provincia?

Ese es el punto que todavía requiere una confirmación normativa definitiva. Durante las últimas semanas se informó que la Provincia había impulsado una jornada especial para el 11 de noviembre con el objetivo de facilitar el traslado de fieles hacia Luján.

Sin embargo, luego de la reunión realizada este martes por la visita del Papa, desde el Gobierno nacional se indicó que las medidas del martes 10 y miércoles 11 tendrían un alcance territorial específico, vinculado con las jurisdicciones directamente involucradas en las actividades.

Por eso, hasta que se publique la disposición bonaerense correspondiente, no conviene interpretar que el miércoles 11 será automáticamente un feriado obligatorio para todos los trabajadores de los 135 municipios.

La distinción es relevante porque un feriado provincial, un asueto administrativo y un día no laborable pueden tener efectos distintos sobre la administración pública, los bancos, las escuelas, los comercios y el sector privado.

Por qué la jornada de Luján será especial

La misa en la Basílica será una de las principales actividades de la visita apostólica. El Gobierno nacional señaló que todo el recorrido implicará un dispositivo de seguridad sin precedentes, con participación de Nación, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Córdoba.

La expectativa es que a Luján lleguen fieles desde distintos puntos bonaerenses y también de otras provincias. Esto obligará a organizar accesos, estacionamientos, transporte público, corredores de emergencia y posibles cortes de tránsito.

Los horarios, accesos y modalidades de participación serán difundidos más cerca de la fecha por los organismos y autoridades responsables.

El lunes 9 sí será feriado en toda la Argentina

A diferencia de lo que todavía se define para el miércoles 11, el lunes 9 de noviembre ya fue confirmado por el Gobierno como feriado nacional.

Ese día León XIV visitará Claypole y luego desarrollará distintas actividades en la Ciudad de Buenos Aires. Al caer lunes, la medida generará un nuevo fin de semana largo de tres días en todo el país.

La situación se diferencia de otros feriados bonaerenses de alcance local. Por ejemplo, durante septiembre se establecieron jornadas especiales que solamente alcanzaron a determinadas localidades, como puede verse en la nota sobre el feriado del jueves 24 de septiembre en la Provincia.

Qué conviene esperar antes de organizarse

Para quienes trabajan, estudian o tienen trámites previstos para el miércoles 11, el dato central será la publicación oficial que determine exactamente qué territorio y qué sectores estarán alcanzados.

Hasta entonces, lo confirmado es la presencia del Papa en Luján, la misa de las 10:00 y el despliegue especial previsto para una jornada que movilizará a miles de personas. El alcance laboral y administrativo del día deberá quedar establecido en la norma bonaerense correspondiente.