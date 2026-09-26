Un pueblo bonaerense tendrá dos días de fiesta con gastronomía, feria y desfile criollo gratis

Un pequeño pueblo bonaerense celebra este fin de semana sus 130 años con una propuesta que combina gastronomía, feria, música y tradición criolla. Las actividades comenzaron este sábado y continuarán durante el domingo con entrada completamente gratuita.

La fiesta se realiza en Cazón, partido de Saladillo, una localidad incluida en el programa Pueblos Turísticos de la Provincia de Buenos Aires. El escenario principal es el Parque Recreativo, con actividades para todas las edades.

Qué habrá durante el sábado y domingo

Desde las 10:00 funcionan la feria de emprendedores y artesanos, el patio gastronómico y distintas propuestas recreativas.

Este sábado por la noche, desde las 20:00, se realizará el baile aniversario en el Club de Cazón.

El domingo llegará uno de los momentos más convocantes: habrá desfile criollo con agrupaciones y paisanos a caballo, además de sorteos y actividades para quienes visiten el pueblo.

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Quién estará a cargo del cierre musical

El cierre de la fiesta tendrá música en vivo con la banda Ñaupa. La propuesta acompaña una jornada que busca reunir tanto a vecinos como a visitantes de otras localidades de la región.

Dónde queda Cazón

Cazón pertenece al partido de Saladillo y se encuentra en el centro-norte de la Provincia de Buenos Aires. Es una localidad pequeña, conocida por su vínculo con la producción de plantas y por formar parte del programa provincial de Pueblos Turísticos.

Para quienes llegan desde otras ciudades, la celebración ofrece una excusa concreta para recorrer el pueblo y permanecer varias horas entre el parque, la feria y las actividades criollas.

Cuánto cuesta la entrada

El acceso a las actividades generales es gratuito. Los gastos dependen de lo que cada visitante consuma en los puestos gastronómicos o compre en la feria.

La programación oficial puede revisarse en la agenda de Turismo de la Provincia.

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