Pérdida de poder adquisitivo: por qué el 54% de las familias no logra estar al día con sus deudas

Llegar a fin de mes se convirtió en un desafío cotidiano y los datos lo confirman: un informe privado reveló que el 54% de los argentinos dejó de pagar o sufrió demoras en algún compromiso económico reciente. Si te preguntás en qué se está usando el crédito y cuáles son los rubros más afectados, acá te contamos los números clave de la crisis del presupuesto familiar.

El crédito como mecanismo de supervivencia para comprar alimentos

El estudio elaborado por la Fundación Pensar y la consultora Casa Tres expuso un cambio radical en el uso del financiamiento.

Casi seis de cada diez personas recurrieron a préstamos o tarjetas, pero la prioridad ya no son los bienes durables: el 26% usó el crédito para comprar alimentos y el 21% para gastos cotidianos del hogar.

Además, un 15% destinó financiamiento al pago de servicios e impuestos, mientras que un 14% lo utilizó para cancelar deudas anteriores.

Servicios y tarjetas de crédito: los principales atrasos

Entre las personas que declararon mora o incumplimientos, los servicios públicos lideran la lista con un 46% de atrasos.

Le siguen de cerca los saldos de tarjetas de crédito con un 36% y las cuotas de préstamos personales con un 33%.

La brecha socioeconómica es marcada: el retraso en los pagos alcanza al 72% en los sectores de menores ingresos, al 43% en el nivel medio y al 30% en los sectores de mayores ingresos.

Incertidumbre financiera y el nivel de morosidad bancaria

El panorama hacia adelante preocupa a las familias, ya que solo el 36% cree que podrá saldar sus deudas, mientras que un 37% afirma que no podrá hacerlo y un 26% no sabe si podrá cumplir.

En el sistema bancario, la irregularidad del crédito a las familias alcanzó un 12,9% en julio, concentrándose la mayor dificultad en tarjetas y préstamos personales.

Por su parte, los créditos hipotecarios registran una morosidad significativamente menor debido a las exigencias previas de ingresos y garantías.

Brecha de deuda: de montos menores a compromisos de $18 millones

Según estimaciones de la consultora EcoGo, la mitad de los morosos debe menos de $1.100.000, lo que representa apenas el 5% del monto total en mora.

En el otro extremo, un 9,5% de los deudores acumula el 58% del dinero irregular total, con un promedio de deuda que alcanza los $18.000.000.

Frente a este escenario, en el Congreso avanzan tres dictámenes con proyectos de ley para abordar el sobreendeudamiento, que van desde esquemas de transparencia y prevención hasta herramientas de refinanciación e insolvencia personal.