Pensiones por invalidez bajo la mira: el gobierno denuncia irregularidades y anticipa cambios

Si cobrás una prestación o estás tramitando la asistencia por discapacidad, hay un fuerte contrapunto oficial que puede cambiar el futuro del beneficio.

El Gobierno Nacional volvió a cuestionar el otorgamiento de las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez que liquida la Anses, anticipando controles más estrictos.

Denuncian que el 60% de las PNC por invalidez son fraudulentas

La controversia se reavivó tras declaraciones del asesor presidencial Santiago Caputo, quien afirmó que aproximadamente el 60% de las pensiones por invalidez son truchas.

Según el funcionario, se detectaron certificados médicos y CUD otorgados históricamente por favores políticos a familiares, amigos y conocidos para obtener el cobro mensual.

Cuestionamientos de Javier Milei al financiamiento y reclamo de auditorías

El presidente Javier Milei sumó su postura a través del mensaje “La estafa de las banderas nobles”, donde apuntó contra el manejo de los fondos destinados a causas sociales.

“No defienden derechos, defienden cajas”, expresó el mandatario al exigir que se publiquen contratos, números y cuentas transparentes, criticando la falta de rendición de cuentas en el sector.

El vínculo entre el CUD y el cobro mensual de la pensión

En la actualidad, la presentación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) permite acceder al cobro directo de una PNC por invalidez.

Esta equiparación se encuentra respaldada por la Ley de Emergencia en Discapacidad, una normativa clave que cuenta con fecha de vencimiento a fin de año.

Debate legislativo y la propuesta de una nueva ley de discapacidad

El trasfondo de la polémica coincide con el debate por la prórroga de la Ley 27.793 y la intención del oficialismo de impulsar un nuevo marco legal.

De avanzar el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, se implementarán nuevos requisitos y revisiones integrales sobre todas las altas y liquidaciones actuales de la Anses.