Cuando una pensión no contributiva no aparece en la cuenta bancaria, la primera reacción suele ser pensar que el beneficio fue suspendido. Sin embargo, un pago que no se acreditó, un haber que quedó pendiente de cobro y una suspensión administrativa son situaciones distintas. Cada una puede requerir un trámite diferente.

En noviembre de 2026, las consultas sobre pensiones no contributivas vuelven a cobrar relevancia entre quienes dependen de esa prestación para sus gastos cotidianos. Antes de iniciar un reclamo, conviene identificar qué ocurrió con la liquidación y comprobar la fecha asignada al beneficio.

La propia ANSES mantiene una guía de trámites para titulares de pensiones no contributivas por invalidez o trasplante. Allí distingue los reclamos por haberes impagos, diferencias de liquidación, descuentos y períodos retenidos o suspendidos. Esa clasificación permite evitar presentaciones equivocadas y organizar la documentación necesaria.

Qué hacer si la pensión no aparece depositada

El primer paso es verificar que efectivamente haya llegado la fecha de pago correspondiente al beneficio. Los cronogramas se organizan según el tipo de prestación y, en muchos casos, la terminación del DNI. No todas las personas cobran el mismo día.

Después conviene consultar los movimientos de la cuenta donde habitualmente se acredita el haber. Si la fecha ya pasó y el depósito no figura, el siguiente paso es revisar la información de la prestación por los canales oficiales de ANSES y del banco pagador.

Hay que diferenciar una demora de acreditación de un haber que estuvo disponible, pero no se cobró dentro del período previsto. Para este último supuesto, ANSES contempla expresamente el reclamo de haberes impagos cuando venció el plazo de cobro en el banco.

El organismo indica que estos trámites requieren turno previo para las pensiones comprendidas en su guía. No corresponde asegurar que el dinero se restituirá automáticamente ni establecer un plazo universal de resolución: cada caso depende de su situación administrativa.

Qué pasa si la pensión estuvo suspendida o faltan meses anteriores

Otra situación frecuente es que una persona haya comenzado a cobrar nuevamente, pero detecte que quedaron meses sin liquidar. En esos casos no necesariamente corresponde el mismo reclamo que para un depósito bancario faltante.

ANSES contempla un trámite específico por diferencia de fecha inicial de pago, haberes retenidos o suspendidos. Está pensado, entre otros supuestos, para quien empezó a cobrar y advierte un período sin liquidar, o dejó de percibir la prestación durante un tiempo determinado.

Antes de solicitarlo, es útil reunir las constancias disponibles: identificación del beneficio, meses afectados, recibos o movimientos bancarios y cualquier notificación recibida. Esa información permite explicar con precisión qué período se reclama.

Si la cuestión es la vigencia misma de la prestación, primero debe determinarse la causa administrativa. Un reclamo de cobro no equivale por sí solo a una rehabilitación automática de un beneficio suspendido.

Descuentos, diferencias de monto y aguinaldo: los otros reclamos posibles

La guía oficial también identifica otros procedimientos que pueden resultar útiles para los titulares:

Reajuste: cuando existen dudas sobre la liquidación de la pensión.

cuando existen dudas sobre la liquidación de la pensión. Descuentos en haberes: cuando aparecen conceptos que el titular considera improcedentes, como afiliaciones o créditos no solicitados.

cuando aparecen conceptos que el titular considera improcedentes, como afiliaciones o créditos no solicitados. Aguinaldo por traspaso a PUAM: para casos en que una pensión no contributiva por invalidez pasó a Pensión Universal para el Adulto Mayor y no se percibió el proporcional correspondiente.

para casos en que una pensión no contributiva por invalidez pasó a Pensión Universal para el Adulto Mayor y no se percibió el proporcional correspondiente. Estado de expediente: cuando el trámite permanece en determinadas etapas administrativas y se necesita reclamar su avance.

Estas alternativas no significan que todos los titulares tengan derecho a cobrar una diferencia. Son vías para que el organismo examine una situación particular y determine si corresponde corregirla.

Cómo pedir turno y dónde consultar información oficial

La información específica está disponible en la página de trámites de pensiones no contributivas de ANSES. Desde allí se puede identificar la gestión adecuada y acceder al sistema de turnos.

También se pueden realizar consultas a través de los canales oficiales de ANSES y la línea 130. Para evitar engaños, no compartas tu Clave de la Seguridad Social con supuestos gestores que prometan liberar pagos o adelantar haberes.

Un dato adicional importante: la normativa nacional eliminó la obligación de presentar la denominada fe de vida como condición para cobrar jubilaciones y pensiones comprendidas en el sistema, incluidas las no contributivas. Por eso, no corresponde atribuir automáticamente una falta de pago a la ausencia de ese trámite.

Ver también: ANSES: cuáles son los motivos de la suspensión de pensiones por invalidez y cómo reactivarlas.