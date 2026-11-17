Si estás buscando llegar a tu primera vivienda pero no contás con los ahorros en dólares para pagar un departamento al contado, se abre una alternativa inédita. El Banco Central (BCRA) habilitó el uso de créditos hipotecarios para comprar unidades en pozo, incluso antes de que exista la escritura individual.

A través de una nueva licitación de $200.000 millones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, los bancos podrán financiar operaciones respaldadas mediante boleto de compraventa o hipoteca divisible. La medida apunta a destrabar el acceso a la vivienda nueva para familias jóvenes y sectores medios.

Condiciones clave y tasa máxima de la licitación

La convocatoria oficializada por la Comunicación B 13258 establece reglas precisas para las entidades financieras y los futuros tomadores de préstamos:

Monto total: Se licitarán $200.000 millones , replicando el cupo de las dos convocatorias previas.

Se licitarán , replicando el cupo de las dos convocatorias previas. Tasa tope: Los bancos no podrán cobrar a los compradores más de UVA + 7,5% nominal anual .

Los bancos no podrán cobrar a los compradores más de . Plazo de colocación: Las entidades dispondrán de 90 días corridos desde la acreditación para otorgar los créditos, con un límite de participación de hasta el 40% del cupo por banco.

Las entidades dispondrán de desde la acreditación para otorgar los créditos, con un límite de participación de hasta el 40% del cupo por banco. Destinos habilitados: Compra, construcción, ampliación y refacción, admitiendo unidades con boleto de compraventa y compromiso de hipoteca o hipoteca divisible.

Quiénes podrán acceder y qué proyectos entran primero

Hasta ahora, el crédito hipotecario tradicional se limitaba a propiedades usadas o terminadas con escritura inmediata, dejando afuera a quienes no podían afrontar los anticipos en efectivo de una obra. Este cambio permite incorporar a trabajadores con ingresos formales y capacidad de pago mensual, aunque se seguirá exigiendo un ahorro inicial.

Sin embargo, referentes del sector inmobiliario advierten que los primeros créditos se concentrarán en emprendimientos con avance de obra significativo. Para los bancos, financiar edificios que ya están cerca de terminarse implica un riesgo mucho menor que apostar por un pozo que recién comienza.

Los cuatro requisitos que exigirán los bancos a las constructoras

Al prestar dinero antes de que exista la escritura individual, las entidades financieras no solo evaluarán el historial crediticio del comprador, sino también la viabilidad del proyecto. Según especialistas del mercado, las desarrolladoras deberán acreditar cuatro condiciones estrictas:

Estructura jurídica: Titularidad clara del terreno o fideicomiso y dominio libre de gravámenes.

Titularidad clara del terreno o fideicomiso y dominio libre de gravámenes. Documentación técnica: Planos aprobados, permisos municipales, cronograma y presupuesto detallado de obra.

Planos aprobados, permisos municipales, cronograma y presupuesto detallado de obra. Solidez financiera: Flujo de fondos que garantice cómo se completará la construcción y qué porcentaje ya está vendido.

Flujo de fondos que garantice cómo se completará la construcción y qué porcentaje ya está vendido. Antecedentes: Experiencia comprobable, obras terminadas previamente y seguros de caución o terminación.

El desafío legal y el alcance real de los fondos

Pese al entusiasmo de los desarrolladores, el sector bancario mantiene cautela por la falta de un registro único de boletos de compraventa, lo que exige controles estrictos para evitar superposiciones sobre una misma unidad. Además, cada banco deberá definir cómo realizará los desembolsos según el avance de obra.

En términos de volumen, se estima que cada licitación de $200.000 millones alcanza para financiar unos 1.600 créditos promedio. Aunque el sector celebra que el dinero del FGS se oriente a la producción de viviendas nuevas, coinciden en que será necesario sostener estas licitaciones en el tiempo para lograr una reactivación masiva de la construcción.