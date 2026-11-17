El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires lanzó un plan de refinanciación para los beneficiarios del Programa Buenos Aires Crea que atraviesan dificultades de pago.

La medida fue instrumentada a través del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, conducido por Silvina Batakis, tras detectar un incremento sostenido en los atrasos de los créditos vigentes desde abril de este año. El esquema busca evitar instancias judiciales y adaptar las cuotas a los ingresos actuales de cada familia.

Por qué se lanzó el plan de prevención crediticia

Un relevamiento interno de la administración bonaerense advirtió que, si bien creció la morosidad en los últimos meses, existe una alta demanda de pedidos de refinanciación que demuestran voluntad de pago por parte de los adjudicatarios.

Con esta iniciativa, la Provincia apunta a un doble objetivo: evitar que los titulares caigan en situaciones de exclusión financiera y, al mismo tiempo, garantizar el recupero de los fondos públicos destinados a mejoras habitacionales.

Los tres esquemas de refinanciación según el nivel de deuda

La cartera de Hábitat diseñó tres alternativas optativas de reestructuración. En todos los casos se permite extender el plazo de devolución en un 50% para reducir el valor de la cuota mensual, diferenciando los beneficios según el estado de cada cuenta:

Deudores con 3 o más cuotas consecutivas impagas: Se alarga el plazo total en un 50% (incluyendo cuotas vencidas y pendientes), se condona el 100% de los intereses punitorios y se aplica una quita del 80% sobre los intereses moratorios .

Se alarga el plazo total en un 50% (incluyendo cuotas vencidas y pendientes), se y se aplica una . Deudores con 1 o 2 cuotas atrasadas: Acceden a la ampliación del 50% en el plazo de devolución junto con la eliminación del 80% de los intereses moratorios .

Acceden a la ampliación del 50% en el plazo de devolución junto con la . Beneficiarios que están al día: Pueden pedir de forma preventiva una extensión del 50% en el plazo restante para achicar el peso de las cuotas futuras sobre el salario.

Cómo iniciar el trámite paso a paso

Desde el Ejecutivo provincial aclararon que la adhesión al programa de alivio financiero es completamente voluntaria y no se aplica de manera automática. Quienes deseen reestructurar su deuda deben gestionar el pedido de forma directa.

Para comenzar, los titulares tienen que enviar un correo electrónico a [email protected]. Una vez recibido el mensaje, el organismo responderá por la misma vía enviando un formulario específico de adhesión que deberá completarse para formalizar el nuevo plan de pagos.

Fecha límite para adherirse al beneficio

Los interesados en acceder a cualquiera de las tres modalidades de reestructuración cuentan con un cronograma acotado para realizar la gestión. Según informó oficialmente el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, el plazo límite para tramitar la incorporación al plan vencerá el próximo 31 de diciembre de 2026.