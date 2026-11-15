Anses: cuáles son los motivos de la suspensión de pensiones por invalidez y cómo reactivarlas

La ANSES y la ANDIS profundizan los controles sobre las pensiones no contributivas por invalidez, lo que puede derivar en la suspensión temporal o la baja definitiva de los pagos.

La medida responde a auditorías médicas y socioeconómicas dispuestas para verificar que los titulares cumplan con los requisitos legales. Para evitar sorpresas, es fundamental conocer las causales de interrupción y cómo iniciar el reclamo de forma correcta.

Causas principales de la suspensión del beneficio

Las auditorías implementadas bajo el marco del Decreto 843/2024 buscan depurar el padrón de beneficiarios. Entre los motivos más frecuentes que provocan la interrupción temporal del depósito se encuentran:

Inasistencia a auditorías: No presentarse a las citaciones médicas u oficiales enviadas por la Agencia Nacional de Discapacidad sin justificación válida.

No presentarse a las citaciones médicas u oficiales enviadas por la Agencia Nacional de Discapacidad sin justificación válida. Falta de documentación: No entregar a tiempo los certificados médicos oficiales, informes actualizados o antecedentes clínicos requeridos.

No entregar a tiempo los certificados médicos oficiales, informes actualizados o antecedentes clínicos requeridos. Datos desactualizados: Inconsistencias en el domicilio o en las vías de contacto que impiden recibir las notificaciones oficiales.

Inconsistencias en el domicilio o en las vías de contacto que impiden recibir las notificaciones oficiales. Incompatibilidades y situación judicial: Detectar ingresos laborales formales no declarados, incompatibilidades con otros planes o detenciones superiores a los plazos legales.

Suspensión temporal versus baja definitiva del beneficio

Es vital distinguir entre ambos estados jurídicos para saber qué tipo de respuesta formal se debe presentar ante el organismo previsional. La suspensión temporal frena el pago mientras se evalúa un posible incumplimiento o falta administrativa, permitiendo la presentación de descargos.

La baja definitiva o caducidad, en cambio, se aplica ante situaciones irreversibles o extremas. Entre ellas figuran el fallecimiento del titular, la renuncia voluntaria, el abandono del país, la falta de cobro durante tres meses consecutivos sin aviso o contar con condena a prisión superior a tres años.

Cómo iniciar el trámite de rehabilitación en ANSES o ANDIS

Si descubriste que tu pensión fue suspendida, no debes iniciar gestiones a ciegas; el primer paso es averiguar la causa exacta en el expediente. El procedimiento para solicitar la rehabilitación requiere reunir la documentación respaldatoria correspondiente:

Documentación de identidad: DNI vigente del titular del beneficio.

DNI vigente del titular del beneficio. Respaldo médico: Certificado Médico Oficial (CMO) e informes de estudios clínicos recientes.

Certificado Médico Oficial (CMO) e informes de estudios clínicos recientes. Justificativos: Constancias médicas o de turnos que expliquen la inasistencia a una auditoría previa.

Constancias médicas o de turnos que expliquen la inasistencia a una auditoría previa. Actualización de datos: Comprobantes de domicilio o formularios de aclaración de incompatibilidades.

Plazos legales y recomendación clave para hacer el reclamo

Todas las gestiones destinadas a destrabar o rehabilitar el pago son totalmente gratuitas y de carácter personal, por lo que no es necesario contratar gestores ni intermediarios. Se pueden iniciar canales de atención presencial en ANSES o ante la ANDIS según el estado del expediente.

En caso de que el organismo emita una resolución denegatoria sobre la continuidad del beneficio, la normativa establece un plazo estricto de 60 días corridos desde la notificación para interponer formalmente un recurso de reconsideración y evitar la pérdida definitiva del ingreso.