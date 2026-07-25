Pelota Libre fútbol en vivo: qué partidos hay hoy y cómo ver gratis o a bajo costo

La búsqueda de Pelota Libre fútbol en vivo vuelve a crecer este sábado 25 de julio, justo cuando la pelota comienza a rodar nuevamente en la Liga Profesional. No se trata de una jornada más: River juega en el Monumental, San Lorenzo visita a Lanús y también aparece Inter Miami en la agenda nocturna.

Sin embargo, antes de entrar a cualquier página que promete todos los canales abiertos, conviene saber qué partidos realmente pueden verse gratis, cuáles necesitan el Pack Fútbol y qué plataformas ofrecen pruebas o abonos más económicos. La diferencia puede ser importante, especialmente porque muchos de los dominios que utilizan nombres similares a Pelota Libre son copias cargadas de publicidad, redirecciones y ventanas engañosas.

En esta nota repasamos la agenda de hoy y las opciones disponibles. También podés consultar esta guía con alternativas a Pelota Libre para ver fútbol gratis o barato en 2026, donde se explican las distintas plataformas y el uso de VPN.

Pelota Libre fútbol en vivo: los partidos de la Liga Profesional de hoy

El Torneo Clausura concentra buena parte de la atención de este sábado. Habrá cuatro encuentros consecutivos desde las 14.45 y los dos partidos más convocantes se disputarán durante la noche.

14.45: Estudiantes de Río Cuarto vs. Tigre — TNT Sports.

— TNT Sports. 17.00: Newell’s vs. Talleres — ESPN Premium.

— ESPN Premium. 19.15: River vs. Barracas Central — TNT Sports.

— TNT Sports. 21.30: Lanús vs. San Lorenzo — ESPN Premium.

Para quienes organicen la tarde alrededor del fútbol, el encuentro de River será el punto central. Comenzará a las 19.15 y terminará pocos minutos antes del inicio de Lanús–San Lorenzo, por lo que será posible mirar los dos partidos completos sin superposición.

La mala noticia para quienes buscaban una transmisión abierta es que ninguno de los cuatro encuentros de Primera División fue anunciado por TV Pública, Telefe o una señal gratuita. La programación oficial los distribuyó entre TNT Sports y ESPN Premium, los dos canales incluidos en el Pack Fútbol.

Qué partidos pueden verse gratis hoy por LPF Play

La alternativa gratuita más concreta de este sábado está en el ascenso. LPF Play, la plataforma oficial del fútbol argentino, transmite encuentros de la Primera Nacional, Primera B, fútbol femenino y otras categorías.

Para ingresar hay que registrarse en la plataforma, elegir el torneo y buscar el partido dentro de la sección “En vivo”. Puede utilizarse desde el navegador, la aplicación para celulares y distintos dispositivos conectados al televisor.

Entre los partidos programados para hoy aparecen:

13.00: Dock Sud vs. Liniers.

14.00: Ituzaingó vs. Sportivo Italiano.

15.00: Estudiantes de Buenos Aires vs. Ciudad Bolívar.

15.00: Tristán Suárez vs. Chacarita.

15.00: Camioneros vs. San Martín de Burzaco.

15.00: Comunicaciones vs. Real Pilar.

15.00: Argentino de Quilmes vs. Villa Dálmine.

15.30: Deportivo Armenio vs. Arsenal.

16.00: Atlético de Rafaela vs. Nueva Chicago.

19.00: San Martín de Tucumán vs. Temperley.

19.00: Deportivo Merlo vs. Villa San Carlos.

Esta es la mejor opción para quien simplemente quiera mirar fútbol argentino en vivo sin pagar un abono. No incluye los partidos de River, San Lorenzo o el resto de la Primera División, pero ofrece una cartelera amplia y oficial.

River y San Lorenzo: cómo verlos pagando lo menos posible

Para mirar los cuatro partidos de la Liga Profesional es necesario contar con TNT Sports y ESPN Premium. El camino tradicional es contratar el Pack Fútbol a través del operador de televisión o internet.

Flow publica actualmente un valor cercano a $26.340 mensuales, mientras que DIRECTV informa un precio aproximado de $26.500 por mes para el paquete. Estos montos pueden sumarse al abono básico, por lo que el costo final dependerá del servicio que ya tenga contratado cada usuario.

Otra posibilidad es Fanatiz. La plataforma ofrece un plan dedicado a la Liga Profesional por alrededor de US$ 12,99 mensuales. Antes de contratarlo es importante revisar la disponibilidad de los partidos en Argentina, ya que los derechos pueden variar según el país desde el cual se accede.

Para quienes ya pagan televisión por cable, la opción más conveniente suele ser revisar primero si el Pack Fútbol está incluido en alguna promoción, bonificación o paquete combinado. Contratar una segunda plataforma sin comprobarlo puede terminar siendo más caro.

Inter Miami también juega hoy: horario y opción con prueba gratuita

La agenda internacional tiene otro partido atractivo. CF Montréal recibe a Inter Miami desde las 20.30, hora argentina, por una nueva jornada de la MLS.

El encuentro podrá verse mediante Apple TV. La plataforma anuncia una prueba gratuita de siete días y luego un precio de US$ 6,99 mensuales para seguir la MLS, incluida la Leagues Cup y los playoffs.

Hay un dato que puede cambiar el interés del público argentino: Lionel Messi y Rodrigo De Paul no estarían disponibles frente a Montréal debido al período de descanso posterior al Mundial. Inter Miami, de todos modos, continuará teniendo presencia sudamericana y una de las plantillas más seguidas del campeonato estadounidense.

Cómo usar una VPN para ver fútbol sin caer en páginas falsas

Una VPN puede ser útil, pero no convierte automáticamente una señal paga en gratuita. Su función principal es cifrar la conexión y cambiar la ubicación virtual del dispositivo.

Esto puede servir para proteger los datos cuando se utiliza una red Wi-Fi pública o para ingresar a una suscripción legal mientras se está de viaje. También existen canales extranjeros que transmiten determinados partidos en abierto, aunque la disponibilidad cambia según la competencia y deben respetarse las condiciones de uso de cada plataforma.

Entre las opciones conocidas se encuentra Proton VPN, que mantiene un plan gratuito para un dispositivo, sin publicidad ni límite de datos. Para streaming, los planes pagos suelen ofrecer más países, servidores más veloces y mayor estabilidad. NordVPN, por ejemplo, publica planes de largo plazo desde aproximadamente US$ 3,49 mensuales.

De todos modos, una VPN no reemplaza el Pack Fútbol. Para ver River–Barracas o Lanús–San Lorenzo desde Argentina seguirá siendo necesaria una plataforma que tenga los derechos de TNT Sports o ESPN Premium.

Por qué conviene evitar los clones de Pelota Libre

El principal problema ya no es solamente que el enlace deje de funcionar en medio del partido. Muchos sitios que aparecen utilizando las palabras Pelota Libre o Fútbol Libre no tienen relación con los dominios originales.

Algunos muestran botones falsos de reproducción, piden habilitar notificaciones, abren páginas de apuestas o intentan convencer al usuario de instalar una aplicación. También pueden solicitar datos de tarjetas con la excusa de comprobar la ubicación o la edad.

Una señal clara de peligro aparece cuando la página pide descargar un reproductor, una extensión para el navegador o un archivo APK. Ninguna transmisión oficial necesita instalar ese tipo de complemento para comenzar a funcionar.

La mejor combinación para ver fútbol hoy sin gastar de más

Para este sábado, la estrategia depende del partido elegido. Quienes quieran ver el ascenso tienen una opción directa mediante LPF Play. Para Inter Miami, Apple TV ofrece una prueba de siete días. En cambio, los cuatro encuentros de Primera División requieren una señal que incluya el Pack Fútbol.

La jornada comenzará a las 14.45 con Estudiantes de Río Cuarto–Tigre, tendrá a River desde las 19.15 y terminará con Lanús–San Lorenzo. Una cartelera extensa que explica por qué miles de usuarios vuelven a buscar Pelota Libre, aunque esta vez hay alternativas oficiales para mirar buena parte del fútbol sin exponerse a enlaces dudosos.