Suspenden el show de Rosalía en Mar del Plata y crece la polémica

Por Francisco Díaz
Suspenden el show de rosalía en mar del plata y crece la polémica

La controversia que rodea a la cantante española Rosalía tras la final del Mundial 2026 continúa generando repercusiones en Argentina. En las últimas horas se confirmó la suspensión del show que estaba previsto realizarse en Mar del Plata, una decisión que se produce en un contexto de fuerte rechazo en redes sociales hacia la artista.

La medida se conoció mientras crecen las críticas contra Rosalía luego de que compartiera en sus redes sociales un video relacionado con la derrota de la Selección Argentina frente a España. Esa publicación desató una ola de cuestionamientos y campañas impulsadas por usuarios que incluso pidieron cancelar sus presentaciones en el país y solicitar la devolución de las entradas.

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En Mar del Plata, la suspensión del espectáculo fue difundida a través de publicaciones en redes sociales que confirmaron que el recital no se llevará a cabo.

La situación se suma a otros episodios registrados en las últimas horas. En Córdoba también fue cancelado un concierto sinfónico homenaje a Rosalía, cuyos organizadores aseguraron haber recibido una gran cantidad de mensajes de odio y amenazas, por lo que decidieron suspender el evento para resguardar a los artistas y al personal involucrado.

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Mientras tanto, la polémica continúa creciendo y mantiene a la cantante española en el centro de la escena, a pocos días de los recitales que tenía previstos en Argentina, cuya realización permanece bajo fuerte expectativa.

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