Kicillof se refirió a la campaña anti Argentina: “Nuestro pueblo no es igual a Milei”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se pronunció este martes sobre la denominada campaña “anti Argentina” que tomó fuerza en redes sociales y distintos ámbitos internacionales tras la final del Mundial 2026. Durante un acto oficial en la ciudad bonaerense de Salto, el mandatario defendió al país, felicitó a la Selección Argentina y aprovechó la ocasión para diferenciarse políticamente del presidente Javier Milei.

En ese contexto, Kicillof sostuvo que la Argentina “puede tener un montón de defectos”, pero remarcó que “la Argentina no es igual a su Presidente, nuestro pueblo no es igual al Presidente que tenemos”. Asimismo, afirmó que en la provincia de Buenos Aires creen “en la solidaridad, en el trabajo, en la producción y en la comunidad”, al responder a las críticas que circularon contra el país en los últimos días.

Durante el mismo acto, el gobernador también reivindicó la causa Malvinas y cuestionó las expresiones que el presidente Milei había tenido meses atrás sobre la ex primera ministra británica Margaret Thatcher. “Además de no admirar a quien hundió la fragata General Belgrano, todos los días decimos que las Malvinas fueron, son y serán argentinas”, expresó.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrega de 281 escrituras correspondientes al programa “Mi Escritura, Mi Casa”, destinadas a 165 familias del distrito de Salto. En ese marco, Kicillof destacó especialmente que uno de los beneficiarios era un excombatiente de Malvinas, lo que generó un cerrado aplauso entre los presentes.

En el tramo final de su discurso, el mandatario llamó a la unidad y al trabajo conjunto para enfrentar la situación que atraviesa el país. “Tenemos que tirar entre todos para el mismo lado. A pesar de lo difícil que está la situación, Argentina tiene muchísimas oportunidades; solo hay que ponerlas al servicio de la producción, el trabajo, la salud y la educación”, señaló. Además, agradeció el desempeño de la Selección Argentina, de Lionel Messi, del cuerpo técnico y de la dirigencia de la AFA por la representación del país durante la Copa del Mundo