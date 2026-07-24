Colapinto en el gp de hungría: horarios, por qué no corre la primera práctica y dónde ver la f1

Colapinto en el GP de Hungría tendrá un comienzo diferente al habitual. La actividad de la Fórmula 1 arrancará este viernes 24 de julio, pero el piloto argentino recién se subirá al Alpine durante la segunda práctica libre, una sesión que será especialmente importante para preparar la clasificación.

La carrera en el Hungaroring llega inmediatamente después del décimo puesto conseguido por Franco Colapinto en Bélgica, donde sumó un punto para Alpine. El resultado renovó las expectativas antes de una fecha en la que la posición de largada puede condicionar todo el domingo.

Colapinto en el GP de Hungría: todos los horarios en Argentina

El Gran Premio de Hungría se disputará con el formato tradicional: tres prácticas libres, clasificación y carrera. No habrá sprint, por lo que los equipos contarán con las tres sesiones de entrenamiento para trabajar en la puesta a punto.

Día Actividad Horario de Argentina Viernes 24 de julio Práctica libre 1 8:30 Viernes 24 de julio Práctica libre 2 12:00 Sábado 25 de julio Práctica libre 3 7:30 Sábado 25 de julio Clasificación 11:00 Domingo 26 de julio Carrera 10:00

Los horarios corresponden a la hora oficial de inicio de cada sesión. La cobertura televisiva comenzará algunos minutos antes: ESPN anunció transmisiones desde las 8:25 y las 11:55 del viernes, las 7:25 y las 10:55 del sábado, y las 9:55 del domingo.

Por qué Colapinto no estará en la primera práctica

Aunque la práctica libre 1 comenzará el viernes a las 8:30, Franco Colapinto no manejará el Alpine durante esa sesión. Su lugar será ocupado por Paul Aron, piloto de reserva de la escudería francesa.

La modificación forma parte de las jornadas que los equipos deben destinar a pilotos jóvenes o con poca experiencia en la Fórmula 1. No se trata de una sanción ni de un problema físico del argentino. Aron conducirá el auto número 43 durante una hora y luego deberá entregarlo para que Colapinto pueda participar desde la segunda práctica.

Esto dejará al argentino con menos tiempo de adaptación que varios de sus rivales. La práctica del mediodía será clave para probar neumáticos, evaluar el ritmo de carrera y encontrar una configuración que funcione en un circuito con muchas curvas consecutivas.

Dónde ver en vivo el GP de Hungría

La opción confirmada para seguir todas las sesiones en Argentina será ESPN en Disney+ Plan Premium. La plataforma transmitirá las prácticas, la clasificación y la carrera, además de ofrecer Race Hub y cámaras a bordo, incluida una señal dedicada al Alpine de Colapinto.

La programación completa puede consultarse en el cronograma oficial publicado por ESPN. La Fórmula 1 también dispone de F1 TV Pro, con cámaras a bordo, cronometraje y cobertura de las diferentes sesiones.

Fox Sports Argentina también incluye las carreras de Fórmula 1 dentro de su programación. Como las señales y modalidades pueden variar según cada cableoperador, conviene revisar la grilla antes del comienzo de la actividad.

A qué hora corre Colapinto el domingo

La carrera del GP de Hungría comenzará el domingo 26 de julio a las 10:00 de Argentina. Serán 70 vueltas al Hungaroring, un circuito de 4,381 kilómetros ubicado cerca de Budapest.

El trazado tiene pocas rectas largas, curvas enlazadas y limitadas oportunidades para superar autos. Por ese motivo, la clasificación del sábado a las 11:00 tendrá un peso determinante: avanzar posiciones el domingo suele resultar más complejo que en otros escenarios del calendario.

Colapinto llegará impulsado por el punto obtenido en Spa, pero deberá aprovechar al máximo las dos prácticas que tendrá disponibles. El desafío comenzará realmente para él el viernes al mediodía, cuando tome el auto de Aron y salga a buscar rápidamente los límites del Alpine.