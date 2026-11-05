Ruta 2 y costa atlántica: cuánto cuestan los peajes para viajar en noviembre

Viajar en auto hacia la Costa Atlántica ya exige contemplar un costo que cambió respecto de las vacaciones de invierno. Los peajes administrados por AUBASA aumentaron en octubre y el valor de referencia de julio dejó de ser válido. Para un automóvil particular, el nuevo cuadro permite calcular cuánto dinero se necesita antes de salir, aunque el total depende del recorrido y de la forma de pago.

Cuánto cuesta ir y volver a Mar del Plata por Ruta 2

Desde el 9 de octubre de 2026, los peajes de Samborombón y Maipú cobran $8.600 por pasada para automóviles de categoría 1 con pago manual. Quien viaje desde La Plata a Mar del Plata por la Autovía 2 atraviesa ambas estaciones a la ida y nuevamente al regreso.

La cuenta es de $17.200 por tramo y $34.400 ida y vuelta, sin sumar combustible, estacionamiento ni otros peajes. Con TelePASE, cada pasada en esas estaciones tiene una tarifa informada de $8.507,95, por lo que las cuatro pasadas suman $34.031,80.

Estos valores surgen de la actualización aprobada mediante la Resolución 760/2026. Para quienes salen desde la Ciudad de Buenos Aires y utilizan la autopista Buenos Aires–La Plata, hay que sumar los peajes de ese corredor, cuyo costo depende del recorrido y la franja horaria.

Los peajes de Ruta 11 y Ruta 74

La estación La Huella, sobre Ruta 11, tiene una tarifa general de $8.600 para automóviles. En General Madariaga, la tarifa manual de categoría 1 es de $3.600, mientras que en Mar Chiquita asciende a $4.000. No todos los viajes hacia Pinamar, Villa Gesell o Partido de La Costa pasan por las mismas cabinas, de modo que sumar indiscriminadamente los cinco peajes daría un resultado incorrecto.

Antes de salir, es útil definir el acceso que se utilizará y anotar las estaciones efectivamente atravesadas. Un trayecto por Ruta 2 y otro por Ruta 11 pueden implicar peajes diferentes incluso cuando el destino final sea similar.

¿Hay descuentos durante la semana?

El cuadro contempla tarifas bonificadas para determinadas franjas de temporada baja, con restricciones en feriados y fines de semana largos. Como referencia, el valor manual bonificado informado para Samborombón, Maipú y La Huella es de $6.900, frente a los $8.600 de la tarifa general. No corresponde aplicar automáticamente el descuento a cualquier viaje de noviembre: hay que comprobar que el día y la hora elegidos estén alcanzados.

Qué diferencia existe entre efectivo y TelePASE

En algunas cabinas, el pago manual se redondea y resulta ligeramente superior al importe del sistema automático. Para Samborombón y Maipú, la diferencia informada es de $92,05 por pasada. En cuatro cruces, la diferencia acumulada es de $368,20. La conveniencia total depende también de la modalidad de cobro y las condiciones de la cuenta del conductor.

Cómo calcular el gasto antes de viajar

Primero identificá el origen, el destino y las rutas previstas. Después sumá únicamente las cabinas de ese itinerario y multiplicá por dos si el regreso se hará por el mismo camino. Finalmente agregá el combustible según el consumo del vehículo y los eventuales peajes de autopistas de acceso.

Los importes de esta nota corresponden al cuadro aplicado desde octubre de 2026. Como las tarifas pueden revisarse periódicamente, conviene corroborarlas en AUBASA antes de emprender el viaje, especialmente si se planifica para diciembre o enero.