Fin del efectivo en autopistas: desde el 1° de enero solo se podrá pagar con telepase o medios digitales

El tradicional cobro en efectivo en las estaciones de peaje tiene las semanas contadas en todo el territorio nacional.

A partir del 1° de enero de 2027, comenzará a regir de forma obligatoria el nuevo esquema de paso automatizado, por lo que ya no habrá cobro manual en las rutas.

El fin de las cabinas tradicionales y la meta fija del Gobierno

De acuerdo con el Decreto 733/2025, fijado en octubre del año pasado, todas las rutas nacionales concesionadas deben migrar a cobro electrónico.

La fecha límite ratificada por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) es el 31 de diciembre de 2026.

Desde el primer día del año entrante, solo funcionarán las vías automáticas canalizadas con barrera y el avanzado sistema free flow sin barreras ni detención.

Cómo operará el sistema Free Flow y las tecnologías alternativas

En las estaciones con tecnología free flow, los vehículos transitarán sin reducir la velocidad a través de pórticos equipados con cámaras láser y sensores de alta precisión.

Estos lectores escanean las patentes en tiempo real y procesan la información del dispositivo TelePASE pegado en el parabrisas.

En las estaciones que mantengan barrera, se implementarán cobros digitales mediante tarjetas de débito, crédito o código QR con lectura NFC desde el celular.

Multas de hasta $150.000 para quienes circulen sin TelePASE

La migración hacia el cobro 100% digital elimina por completo la atención de cajeros físicos en las cabinas.

Aquellos conductores que atraviesen los pórticos free flow sin el dispositivo TelePASE adherido incurrirán en una infracción grave.

Las sanciones confirmadas por las autoridades de tránsito prevén multas que pueden alcanzar los $150.000 por cada paso no registrado.

Cobertura nacional de la red y cómo realizar la adhesión gratuita

Frente a fallas o desinteligencias puntuales registradas en peajes provinciales, Vialidad remarcó que la red TelePASE debe ofrecer cobertura unificada en todo el país.

La adhesión al sistema se realiza de forma sencilla y digital a través de las plataformas oficiales del gobierno o aplicaciones de pago electrónico.

El sticker físico se envía a domicilio o se retira en puntos habilitados para que el usuario active el débito automático en su tarjeta o cuenta digital.