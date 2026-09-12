VTV rechazada en Provincia: qué pasa con tu auto y cuánto tiempo tenés para volver

La VTV rechazada en Provincia es una de las situaciones que más dudas genera entre los automovilistas. El momento incómodo llega cuando el inspector entrega el informe y el vehículo no queda apto, pero el problema real empieza después: qué se puede hacer, si se puede seguir circulando y cuánto tiempo hay para volver.

En la Provincia de Buenos Aires, la Verificación Técnica Vehicular no sólo controla el estado general del auto. También define si ese vehículo puede seguir en la calle sin poner en riesgo al conductor, a sus acompañantes y al resto del tránsito. Por eso, cuando el resultado es desfavorable, conviene actuar rápido.

En paralelo, también vienen creciendo otras consultas vinculadas al uso del auto, como la regularización de pasadas impagas en peajes bonaerenses, un tema que puede generar costos extra si no se revisa a tiempo.

Qué significa que la VTV salga rechazada

Cuando la VTV da resultado rechazado, la planta detectó fallas que se consideran importantes y que deben corregirse antes de que el vehículo vuelva a circular con normalidad. No se trata de un detalle menor ni de una simple observación: el auto no quedó aprobado.

Las causas pueden ser varias: problemas en los frenos, juego en la dirección, neumáticos en mal estado, luces que no funcionan correctamente, fallas en la suspensión, emisión contaminante fuera de parámetro o roturas estructurales visibles, entre otras.

Resultado Qué implica Apta El vehículo superó la verificación y puede circular con normalidad hasta el próximo vencimiento. Condicional Hay observaciones o defectos leves que deben resolverse, pero no necesariamente impiden el uso inmediato. Rechazada Se detectaron fallas importantes y el auto debe repararse antes de una nueva revisión.

La diferencia entre un resultado condicional y uno rechazado es clave, porque en el segundo caso la situación exige una corrección concreta y una nueva presentación en planta.

Cuánto tiempo tenés para reparar el auto y volver

En líneas generales, cuando la VTV resulta rechazada, el titular cuenta con un plazo para hacer las reparaciones y regresar a la planta con el mismo vehículo. Ese reingreso suele conocerse como revisita o reverificación.

El punto más importante es no dejar pasar demasiado tiempo. Si el plazo se vence, el trámite puede complicarse y el conductor podría tener que iniciar nuevamente la verificación completa. Por eso, lo conveniente es guardar el informe, corregir las fallas cuanto antes y pedir fecha para volver dentro del período informado por la planta.

Guardá el acta o informe que te entregaron al finalizar la revisión.

que te entregaron al finalizar la revisión. Repará sólo lo observado , pero asegurate de que quede bien resuelto.

, pero asegurate de que quede bien resuelto. Consultá en la misma planta el esquema de revisita y la documentación necesaria.

el esquema de revisita y la documentación necesaria. No esperes al último día, porque un turno demorado puede jugarte en contra.

Se puede circular con una VTV rechazada

Ese es el punto que más preocupa. En la práctica, un auto con VTV rechazada queda en una situación delicada, porque el control detectó fallas incompatibles con una circulación segura. No es un resultado pensado para seguir usando el vehículo como si nada hubiera pasado.

Además de la cuestión de seguridad, un control de tránsito puede derivar en complicaciones si el conductor no puede acreditar una situación regular. También puede haber observaciones por parte del seguro si el vehículo está en estado deficiente y participa de un siniestro.

Por eso, si el resultado fue rechazado, lo más prudente es usar el auto sólo para resolver la reparación y no para continuar con el uso habitual.

Qué revisar antes de volver a la planta

Muchos rechazos podrían evitarse con una revisión previa simple. Antes de pedir turno nuevamente, conviene chequear:

Luces delanteras, traseras y de giro .

. Estado y dibujo de los neumáticos .

. Frenado parejo y sin ruidos extraños.

y sin ruidos extraños. Parabrisas, limpiaparabrisas y bocina .

. Pérdidas de fluidos o humo fuera de lo normal.

o humo fuera de lo normal. Cinturones de seguridad y elementos básicos reglamentarios.

Una revisita bien preparada ahorra tiempo, evita otro rechazo y reduce el riesgo de volver a pagar o de seguir acumulando demoras con el trámite.

En definitiva, una VTV rechazada no cierra el trámite, pero sí obliga a actuar con rapidez. Cuanto antes se corrija la falla y se vuelva a la planta, más simple será normalizar la situación del vehículo.