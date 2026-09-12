Peaje buenos aires-la plata: cómo saber si debés pasadas y el plazo para evitar multas

El peaje de la Autopista Buenos Aires-La Plata volvió a quedar en el centro de la atención por una consulta muy concreta: cómo saber si quedaron pasadas sin pagar y cuánto tiempo hay para regularizarlas antes de que aparezca una multa. Con el refuerzo de los controles, el tema pasó a ser una preocupación frecuente entre quienes usan TelePASE o circulan sin detenerse.

La advertencia no es menor. AUBASA informó que las pasadas pueden demorar hasta 72 horas hábiles en impactar y que existe un plazo para ponerse al día antes de que el caso escale a una infracción más costosa. Eso obliga a revisar los consumos con mayor frecuencia, sobre todo si se viajó en los últimos días.

Otro trámite vial que hoy genera consultas parecidas es qué hacer cuando la VTV sale rechazada, ya que ambos temas pueden derivar en gastos extra si no se resuelven rápido.

Cómo consultar si tenés pasadas impagas en TelePASE

La forma más directa es ingresar al sistema de AUBASA y revisar los viajes registrados. Allí puede aparecer el historial de consumos y, en caso de corresponder, la deuda pendiente. El control es importante porque no siempre la falta de pago surge en el mismo momento en que se atraviesa la cabina o el pórtico.

Ingresá a tu cuenta de TelePASE con los datos del vehículo o del titular.

con los datos del vehículo o del titular. Revisá los consumos recientes y prestá atención a las últimas 72 horas hábiles.

y prestá atención a las últimas 72 horas hábiles. Chequeá si hay viajes pendientes de cobro o registrados como impagos.

o registrados como impagos. Regularizalos cuanto antes para evitar que el caso escale.

Según AUBASA, la demora de hasta tres días hábiles en la carga de las pasadas es normal. Por eso, inmediatamente después del viaje podría no aparecer nada y la deuda reflejarse recién más tarde.

Cuál es el plazo para evitar una multa

La empresa bonaerense indicó que los usuarios pueden abonar los pases adeudados dentro de los 30 días hábiles posteriores a la infracción. Ese punto es clave, porque marca la diferencia entre una regularización administrativa y una sanción más pesada.

Dato clave Qué tener en cuenta Impacto de la pasada Puede demorar hasta 72 horas hábiles en aparecer en el sistema. Regularización Se puede pagar dentro de los 30 días hábiles posteriores. Si no se paga La situación puede derivar en una multa por evasión. Canal de consulta TelePASE/AUBASA y atención al usuario.

En otras palabras, no alcanza con mirar una sola vez. Si el viaje fue reciente, conviene volver a entrar al sistema durante los días siguientes para verificar si la pasada se cargó correctamente.

Qué pasa si el auto fue vendido o lo manejaba otra persona

Ese es otro escenario habitual. El control de peajes suele recaer sobre el titular registral del vehículo, aun cuando la unidad ya haya sido entregada a otra persona o la manejara un tercero. Por eso, cuando hay una venta reciente o un uso compartido, es fundamental conservar documentación y fechas.

Si el vehículo cambió de manos hace poco y aparece una pasada impaga, conviene reunir:

Fecha de entrega o boleto de compraventa .

. Constancias del trámite de transferencia .

. Comprobantes de uso o administración del vehículo.

del vehículo. Capturas o comprobantes del sistema de TelePASE si hubo fallas.

Cuanta más documentación haya, más sencillo será explicar la situación en un eventual reclamo.

Cuándo conviene hacer un reclamo

Si la pasada aparece duplicada, si nunca se registró correctamente el pago o si el cargo corresponde a un vehículo que ya no manejabas, lo recomendable es iniciar el reclamo apenas se detecta el problema. Esperar demasiado puede complicar la revisión del caso.

También es importante mirar si el dominio quedó bien asociado a la cuenta, si el medio de pago sigue vigente y si no hubo problemas con la lectura del dispositivo. Muchas veces la deuda nace por un error operativo y no por una evasión deliberada.

Para los usuarios frecuentes de la autopista, revisar el historial debería volverse una rutina. Son apenas unos minutos que pueden evitar multas, intereses y dolores de cabeza después.