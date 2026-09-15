Vendiste el auto y no lo transfirieron: ARBA puede seguir cobrándote la patente y hay un trámite clave para frenarlo

Vender un auto no siempre alcanza para cortar el vínculo impositivo con el vehículo. Cuando la transferencia no se completa a tiempo, ARBA puede seguir considerando al antiguo titular como responsable tributario y eso significa que la patente puede continuar llegando a su nombre.

Ese escenario suele generar problemas cuando pasan los meses, aparece deuda nueva o el comprador demora la registración. La buena noticia es que existe un trámite específico para limitar la responsabilidad del vendedor, aunque no todos conocen sus requisitos y condiciones.

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El trámite existe, pero no reemplaza la transferencia

ARBA denomina a este procedimiento “Limitación de responsabilidad tributaria (Denuncia impositiva de venta)”. Según el organismo, sirve para limitar la responsabilidad del vendedor de un automotor cuando todavía no se tramitó la correspondiente transferencia ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios.

Eso significa que el trámite no sustituye a la transferencia ni soluciona por sí solo todos los problemas derivados de una operación inconclusa. Lo que hace es proteger la situación tributaria del vendedor frente a un incumplimiento del comprador.

Qué exige ARBA para poder hacerlo

Uno de los puntos más importantes es que no puede iniciarse en cualquier circunstancia. ARBA exige que, al momento de realizarlo, el vehículo no registre deuda. Si existiera deuda, deben abonarse las cuotas cuyo vencimiento opere hasta el último día del mes en que se formula la denuncia.

Además, si el vehículo tuviera un plan de pagos, el organismo indica que debe estar cancelado en su totalidad a la fecha del trámite.

Hay un paso previo que muchas personas omiten

ARBA también aclara que antes de pedir esta limitación tributaria, el vendedor debe haber cumplido previamente con la denuncia de venta ante el Registro Automotor. Ese punto es central: hacer solo la gestión ante ARBA sin el paso registral previo no alcanza.

En otras palabras, quien vendió el vehículo y todavía figura como titular no debería esperar a que aparezca un problema mayor. Cuanto antes reúna la documentación y ordene la situación, mejor.

Cómo se hace el trámite

La guía oficial de ARBA indica que la gestión es presencial y con turno. Por eso conviene revisar previamente el estado de deuda, reunir la constancia de denuncia de venta y verificar si hace falta cancelar importes pendientes antes de acudir.

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Por qué conviene no dejar pasar el tiempo

Cuando un auto vendido sigue sin transferirse, el perjuicio no se limita a una boleta de patente. También pueden surgir dudas frente a infracciones, intimaciones o trámites posteriores vinculados al vehículo. Por eso, en este tipo de casos, la demora casi siempre juega en contra del vendedor.

La información oficial del trámite, junto con sus requisitos y el acceso al turno, está disponible en la guía de ARBA para limitación de responsabilidad tributaria. Para quien ya entregó el auto pero todavía sigue atado fiscalmente a él, este paso puede marcar una diferencia importante.