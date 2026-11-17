Una persona que utiliza el Pase Libre Multimodal para viajar por la provincia de Buenos Aires puede encontrarse con una situación frecuente: tiene el beneficio aprobado, pero no lleva encima la credencial de cartón. En ese caso, conocer la diferencia entre el documento físico y su versión digital puede evitar dudas antes de subir a un colectivo o embarcación.

El Ministerio de Transporte bonaerense reconoce dos formas de presentar el pase, que está destinado a personas con discapacidad, trasplantadas y en lista de espera de trasplante que reúnen las condiciones previstas por la normativa. La posibilidad de usar el teléfono resulta especialmente práctica para quienes viajan habitualmente a estudiar, trabajar o atenderse en centros de salud.

Sin embargo, no se trata de mostrar una foto cualquiera de la tarjeta ni de reemplazar el trámite de solicitud por una aplicación. La versión digital tiene un reconocimiento normativo específico y conviene saber dónde consultarla.

El Pase Libre Multimodal digital tiene la misma validez que el físico

La Provincia reconoce el Pase Libre Multimodal Digital (PLMD) como credencial válida para el acceso gratuito al transporte público terrestre y fluvial de jurisdicción bonaerense, dentro de los servicios alcanzados por la normativa. La regulación establece que la versión digital y la tarjeta física tienen idénticos efectos.

Esto significa que, cuando el beneficio está vigente y corresponde al servicio utilizado, no debería exigirse exclusivamente la tarjeta de cartón por el solo hecho de que el pasajero presente la credencial digital válida. La referencia normativa es la disposición provincial que incorporó el PLMD al esquema del Pase Libre Multimodal.

Dónde se puede consultar desde el celular

Según la información publicada por el Ministerio de Transporte de la Provincia, la credencial digital puede visualizarse en la aplicación oficial Mi Argentina. La Provincia indica que esa versión se genera en relación con la emisión del pase físico.

Para evitar problemas, conviene abrir la aplicación antes de salir y comprobar que la credencial figure correctamente asociada a los datos de la persona titular. También es recomendable revisar que el teléfono tenga batería y que el documento pueda visualizarse al momento de viajar.

Una captura de pantalla o una foto de una credencial no debe confundirse automáticamente con el documento digital oficial: la referencia segura es la credencial disponible en la aplicación habilitada. Si no aparece, lo adecuado es consultar el estado del trámite por los canales provinciales, sin suponer que la solicitud ya fue aprobada.

Quiénes pueden solicitar el beneficio

El Pase Libre Multimodal está dirigido a las personas que acrediten alguna de las condiciones contempladas: discapacidad, trasplante o inclusión en lista de espera de trasplante, conforme a las normas aplicables. No es un descuento general para todos los pasajeros ni una prestación que se active simplemente al descargar Mi Argentina.

La solicitud se realiza mediante el Sistema de Solicitud de Pases vía Web del Ministerio de Transporte bonaerense. La página oficial indica que se necesita contar con el DNI y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) o la credencial correspondiente de INCUCAI/CUCAIBA, según el caso.

Al iniciar el trámite, también se selecciona el municipio donde se retirará el pase. La administración provincial convalida la documentación y permite seguir el estado de la solicitud por internet.

Qué pasa si el pase todavía está en trámite

Haber completado el formulario no es lo mismo que disponer de una credencial emitida. El sitio oficial diferencia la solicitud, el seguimiento del expediente y el retiro de la tarjeta, que se organiza de manera descentralizada a través de los municipios.

Por eso, si el pase no figura en Mi Argentina o el sistema todavía muestra un trámite pendiente, lo más útil es revisar el estado de la gestión antes de planificar un viaje. La Provincia ofrece en su página específica accesos a «Solicitud de PLM» y «Estado de mi PLM».

Cómo consultar o reclamar si hay inconvenientes

El Ministerio de Transporte publica el correo [email protected] para consultas relacionadas con el beneficio. Además, dispone de un sistema de denuncias en el que se puede seleccionar el motivo «Incumplimiento de las normas de accesibilidad/discapacidad» cuando corresponda.

Para iniciar o consultar el trámite, la fuente principal es la página oficial del Pase Libre Multimodal. La equivalencia de la credencial digital con la física está recogida en el marco normativo provincial.

Ver también: Pase Libre Multimodal: cómo solicitarlo en la Provincia de Buenos Aires.