Provincia de Buenos Aires: más de 127.000 pases para viajar gratis y cómo solicitarlos

Viajar en colectivo puede representar un gasto importante para quienes necesitan trasladarse regularmente por motivos de salud, estudio o trabajo. En la provincia de Buenos Aires existe una credencial que permite acceder al transporte público sin pagar boleto, aunque no todas las personas conocen quiénes pueden obtenerla ni cómo iniciar el trámite.

En los últimos días, el Ministerio de Transporte bonaerense difundió un nuevo balance de entregas y volvió a poner el foco en un beneficio que se gestiona por Internet y se retira en el municipio elegido por cada solicitante.

La actualización llega en un momento en el que los traslados cotidianos tienen un peso creciente en los presupuestos familiares. Por eso, además del dato oficial, conviene conocer los documentos exigidos, dónde sirve la credencial y qué hacer para consultar el estado de la solicitud.

La Provincia superó los 127.000 pases entregados en 2026

El sábado 7 de noviembre, el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires informó que superó los 127.000 Pases Libres Multimodales (PLM) entregados en lo que va de 2026. El anuncio se realizó en el marco de una actividad en Lomas de Zamora, donde se entregaron otras 300 credenciales a vecinos alcanzados por el programa.

La cifra corresponde a credenciales entregadas durante el año, según la comunicación provincial. No significa que se hayan incorporado 127.000 beneficiarios nuevos ni permite establecer, por sí sola, cuántas personas utilizan diariamente el transporte con este pase.

Quiénes pueden solicitar el Pase Libre Multimodal

El PLM es una credencial emitida por el Ministerio de Transporte bonaerense para acreditar el derecho a viajar gratuitamente en los servicios provinciales comprendidos por la normativa. Está destinado a personas con discapacidad, personas trasplantadas y personas en lista de espera de trasplante que acrediten su condición.

Para las personas con discapacidad, la documentación de referencia es el Certificado Único de Discapacidad (CUD). En los casos vinculados con trasplantes, corresponde la credencial de INCUCAI o CUCAIBA. No se trata de un descuento general para cualquier pasajero ni de una prestación que se otorgue automáticamente por la edad o el nivel de ingresos.

Cómo tramitarlo por Internet, paso a paso

La solicitud se inicia desde el sistema oficial de pases del Ministerio de Transporte. Antes de comenzar, es conveniente tener a mano el DNI y la documentación que acredita la condición de beneficiario.

Ingresar a la página oficial del Pase Libre Multimodal. Seleccionar la opción para iniciar la solicitud en línea. Completar los datos personales y los de la documentación requerida: DNI y CUD o credencial INCUCAI/CUCAIBA, según corresponda. Elegir el municipio donde se retirará la credencial. Enviar la solicitud y consultar posteriormente su estado desde la misma plataforma.

El sistema valida la documentación presentada. La entrega es descentralizada: una vez que el pase esté disponible, se retira en el municipio seleccionado al iniciar el trámite. La Provincia ofrece una consulta en línea para conocer el avance de cada solicitud.

En qué colectivos y transportes se puede usar

Según la información oficial, el Pase Libre Multimodal habilita la gratuidad en los servicios urbanos e interurbanos de transporte público automotor comprendidos dentro de la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. También alcanza a los servicios de transporte público fluvial en aguas provinciales.

Es importante distinguir el alcance provincial de otros regímenes de transporte: tener el PLM no implica que todas las líneas o servicios de cualquier jurisdicción del país estén cubiertos bajo las mismas condiciones. Para un recorrido específico, conviene comprobar qué autoridad lo regula.

La información provincial sobre accesibilidad indica, además, que la persona beneficiaria puede viajar sola o acompañada y establece condiciones para la asignación de pasajes en servicios interurbanos. Estas reglas deben interpretarse según el servicio utilizado y la normativa aplicable.

Qué pasa si el pase está vencido o todavía no llegó

Quienes ya iniciaron el trámite pueden consultar el estado desde el sitio oficial antes de acercarse al municipio. En cuanto a las credenciales vencidas, la Provincia informó una prórroga de un año para determinados pases cuyo vencimiento operó durante 2025, de acuerdo con la Resolución 71/2025. Esa medida no debe interpretarse como una extensión automática para cualquier vencimiento de 2026.

Para dudas sobre el estado de una credencial, la documentación o las condiciones de uso, el Ministerio de Transporte publica el correo [email protected] como canal de consulta.

El dato de las más de 127.000 entregas durante este año vuelve a poner el tema en agenda. Para quienes cumplen los requisitos, la clave es iniciar la gestión por el canal oficial, seguir su estado y retirar la credencial en el municipio indicado, sin recurrir a intermediarios.