Con diciembre cada vez más cerca, vuelve una pregunta que atraviesa a jubilados, empleados públicos y trabajadores privados: ¿habrá un bono especial para cerrar el año? Los antecedentes de pagos extraordinarios alimentan la expectativa, pero no todos los adicionales tienen el mismo origen ni alcanzan a las mismas personas.

La expectativa tiene motivos concretos: en otros cierres de año hubo medidas excepcionales dirigidas a sectores con ingresos más bajos, mientras que distintos gobiernos provinciales y municipales dispusieron pagos propios para sus trabajadores. En 2026, la atención vuelve a concentrarse en quiénes podrían ser contemplados, qué antecedentes existen y qué señales habrá que seguir durante las próximas semanas.

Quiénes podrían recibir un bono de fin de año

Los bonos de cierre de año no son universales ni se pagan automáticamente por llegar diciembre. Dependen del empleador, de un acuerdo paritario, de una decisión de gobierno o de una norma específica. Por eso, los grupos que suelen estar atentos a posibles anuncios son los siguientes:

Trabajadores municipales: algunos municipios disponen sumas extraordinarias para su personal, pero cada distrito decide si las concede, cuánto paga y a quiénes alcanza.

algunos municipios disponen sumas extraordinarias para su personal, pero cada distrito decide si las concede, cuánto paga y a quiénes alcanza. Estatales provinciales: un eventual bono para empleados de la Provincia de Buenos Aires necesita una decisión específica del Gobierno bonaerense. No se puede deducir de un anuncio nacional.

un eventual bono para empleados de la Provincia de Buenos Aires necesita una decisión específica del Gobierno bonaerense. No se puede deducir de un anuncio nacional. Empleados públicos nacionales: pueden recibir adicionales establecidos en acuerdos o disposiciones de la Administración Pública Nacional, sin que eso implique un beneficio para docentes o municipales.

pueden recibir adicionales establecidos en acuerdos o disposiciones de la Administración Pública Nacional, sin que eso implique un beneficio para docentes o municipales. Trabajadores privados: ciertas empresas o convenios prevén gratificaciones, sumas extraordinarias o premios. No existe un bono navideño general para todos los asalariados privados.

ciertas empresas o convenios prevén gratificaciones, sumas extraordinarias o premios. No existe un bono navideño general para todos los asalariados privados. Jubilados y pensionados de ANSES: constituyen uno de los grupos que siguen con atención las posibles medidas de fin de año, especialmente quienes perciben los haberes más bajos.

¿Podría el Gobierno otorgar otro bono especial a los jubilados?

Los antecedentes explican por qué el tema vuelve a despertar interés. En distintos cierres de año, gobiernos nacionales anteriores implementaron ayudas extraordinarias para sectores previsionales de menores ingresos. Eso abre un escenario posible para diciembre de 2026: una decisión específica podría volver a contemplar a jubilados y pensionados, especialmente a quienes perciben haberes más bajos. El alcance y las condiciones dependerían de la medida que eventualmente se adopte.

Entre los factores que alimentan la expectativa están los gastos propios de las fiestas, las necesidades adicionales de hogares con ingresos fijos y el antecedente de transferencias focalizadas para jubilaciones mínimas. Sin embargo, cualquier pago extraordinario nuevo también tendría un costo fiscal y necesitaría una decisión formal del Poder Ejecutivo. No hay datos públicos suficientes para anticipar un monto ni una fecha.

En un eventual anuncio, las claves serían monto, fecha de pago, requisitos de ingresos y compatibilidad con el refuerzo habitual. También habría que establecer si el beneficio alcanzaría a todas las prestaciones previsionales o solo a determinados grupos.

Qué diferencia habría entre el bono navideño y el refuerzo mensual

La diferencia se puede comprobar en la normativa. El Decreto 1296/2026, publicado en el Boletín Oficial, estableció un bono previsional de hasta $70.000 para noviembre, destinado a jubilados y pensionados comprendidos en las condiciones de ingresos de la medida.

Ese complemento se paga íntegro a quienes reúnen las condiciones para el monto máximo y de manera proporcional en otros casos contemplados por la norma. El decreto de noviembre no crea un segundo bono por Navidad y tampoco confirma, por sí solo, una liquidación de diciembre. La continuidad mensual requiere la correspondiente decisión oficial.

Además, el refuerzo es no remunerativo y no integra la base de cálculo del medio aguinaldo. Por eso es un error sumar el bono al haber para calcular el SAC o presentar el pago habitual como un premio especial de fin de año.

Qué cobrarán en diciembre y qué falta confirmar

Para los jubilados y pensionados que tienen derecho al aguinaldo, diciembre incluye la segunda cuota del SAC, calculada sobre la prestación previsional correspondiente, sin incorporar el bono no remunerativo. También se aplica la actualización mensual por movilidad según la normativa vigente. Un bono especial navideño, en cambio, sería un concepto adicional y separado, únicamente si se anunciara.

Concepto Situación Haber previsional de diciembre Corresponde según prestación y movilidad Medio aguinaldo Corresponde a prestaciones previsionales alcanzadas por el SAC Bono habitual de hasta $70.000 Confirmado por decreto para noviembre; diciembre requiere norma propia Otro bono especial de Navidad No confirmado al 17/11/2026

La AUH, las asignaciones familiares y la Tarjeta Alimentar no reciben automáticamente el medio aguinaldo previsional ni el bono para jubilados. Son programas distintos, con requisitos y reglas de liquidación propias.

Qué se sabe oficialmente y cómo seguir las novedades

Hasta el 17 de noviembre de 2026, no hay una confirmación oficial de un bono navideño extraordinario adicional para jubilados y pensionados de ANSES. La posibilidad puede analizarse a partir de antecedentes, pero no hay información oficial suficiente para afirmar que el Gobierno esté evaluando una medida concreta. Eso no significa que un anuncio posterior sea imposible: significa que, por ahora, no puede darse por hecho.

Para diferenciar una versión de una medida real, conviene revisar tres datos: que exista anuncio oficial o norma publicada, que se identifique exactamente a los beneficiarios y que se informe la modalidad de pago. En el caso de ANSES, las novedades deben poder contrastarse con el organismo y el Boletín Oficial.

Si se crea un nuevo bono de fin de año, la pregunta clave no será solamente cuánto dinero representa, sino si es adicional al refuerzo mensual, a quiénes alcanza y cuándo se deposita. Hasta que esos puntos estén definidos, cualquier monto que circule como supuesto bono navideño debe considerarse una especulación y no un derecho de cobro confirmado.