Paro nacional de médicos de PAMI: durante cuatro días se verá afectada la atención de jubilados y pensionados

Los médicos de cabecera y odontólogos que prestan servicios al PAMI anunciaron un paro nacional de 96 horas que comenzará este martes 13 de octubre y se extenderá hasta el viernes 16 inclusive. La medida de fuerza afectará la atención habitual de miles de jubilados y pensionados en todo el país, incluida la provincia de Buenos Aires, y responde a un reclamo por la actualización de los honorarios profesionales.

La protesta fue convocada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral (APPAMIA), que denuncia un importante deterioro de los ingresos de los prestadores frente al incremento de los costos de funcionamiento de los consultorios y de los insumos médicos y odontológicos.

El principal conflicto está relacionado con el valor de las cápitas, es decir, el monto fijo mensual que PAMI abona a los profesionales por cada afiliado asignado. Actualmente, los médicos de cabecera perciben $2.700 por paciente y reclaman elevar esa cifra a $4.500, lo que representa un incremento cercano al 67%. Por su parte, los odontólogos reciben $374 por afiliado y solicitan una actualización que alcance los $3.000.

Desde la entidad que representa a los profesionales sostienen que sus ingresos reales se redujeron aproximadamente a la mitad desde abril, una situación que consideran insostenible para garantizar el funcionamiento de los consultorios y la continuidad de las prestaciones.

Qué servicios estarán afectados durante el paro

Durante las cuatro jornadas de protesta, los profesionales que adhieran suspenderán las consultas de rutina, los turnos previamente programados, las derivaciones a especialistas y la emisión de recetas habituales. No obstante, se prevé mantener guardias mínimas y la confección de prescripciones médicas correspondientes a situaciones de urgencia.

El alcance de la medida dependerá de la adhesión de cada prestador, por lo que no necesariamente todos los consultorios interrumpirán sus actividades.

En este contexto, se recomienda a los jubilados y pensionados de la provincia de Buenos Aires que tengan turnos asignados entre el martes 13 y el viernes 16 de octubre que se comuniquen previamente con sus médicos de cabecera u odontólogos para confirmar la atención y, en caso necesario, gestionar una reprogramación.

Por su parte, desde PAMI señalaron que los canales de diálogo con los representantes de los profesionales permanecen abiertos, con el propósito de analizar los valores de las prestaciones dentro de las posibilidades presupuestarias del organismo.

El conflicto vuelve a poner en el centro de la discusión las condiciones económicas de los profesionales y sus consecuencias sobre la atención sanitaria de los adultos mayores, uno de los sectores que más depende de la continuidad de los controles médicos, los tratamientos y el acceso a medicamentos.