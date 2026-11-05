Universidades bonaerenses: las próximas fechas de paro no docente en noviembre

Las universidades nacionales de la provincia de Buenos Aires atraviesan noviembre con un nuevo calendario de medidas de fuerza del personal no docente. El conflicto incluye reclamos salariales y presupuestarios, pero para los estudiantes la principal pregunta es cómo puede modificarse la atención en facultades, bibliotecas y oficinas administrativas.

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) anunció tres jornadas de paro de 24 horas para el 3, 12 y 16 de noviembre. Esto significa que, al 4 de noviembre, la primera fecha ya pasó y las próximas medidas previstas son las del jueves 12 y lunes 16.

Qué reclaman los trabajadores no docentes

El planteo gremial combina la recomposición de salarios con el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La discusión forma parte de un conflicto más amplio que también involucra a sindicatos docentes y a las autoridades universitarias.

Los trabajadores no docentes cumplen funciones administrativas, técnicas, de mantenimiento y de apoyo en distintas dependencias. Por eso, una medida de fuerza puede afectar servicios sin que necesariamente implique la suspensión de todas las clases.

Qué universidades de Buenos Aires deben seguir el calendario

Entre las instituciones donde los estudiantes deberían consultar la adhesión de sus gremios locales están la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Universidad Nacional del Centro —con sedes en Tandil, Azul y Olavarría— y la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca.

La existencia de una convocatoria nacional no permite afirmar que todas las sedes tendrán el mismo nivel de adhesión. Cada universidad puede informar el funcionamiento de sus servicios, guardias y actividades programadas.

Bibliotecas, trámites y cursadas: qué puede cambiar

En una jornada de paro no docente pueden registrarse modificaciones en mesas de entradas, áreas de alumnado, bibliotecas, laboratorios, mantenimiento y servicios generales. También podrían producirse reprogramaciones de turnos administrativos o atención limitada al público.

Sin embargo, no corresponde dar por suspendidos automáticamente los exámenes o las clases: esas decisiones dependen de cada institución, de la adhesión de su personal y de las comunicaciones académicas correspondientes.

Por qué las fechas del 12 y 16 de noviembre son importantes

Las próximas jornadas anunciadas caen en una etapa sensible del calendario universitario, cuando muchas facultades desarrollan evaluaciones, inscripciones y trámites de cierre del año académico. Los estudiantes que deban viajar desde otras localidades tienen un incentivo adicional para confirmar si su actividad se realizará.

La recomendación es verificar las comunicaciones oficiales de cada facultad y de las asociaciones gremiales locales durante las 24 horas previas a cada paro. Un aviso general de la federación no reemplaza la información de la unidad académica.

Cómo seguir el conflicto sin confundir docentes y no docentes

El sistema universitario tiene diferentes representaciones gremiales y medidas que pueden coincidir o desarrollarse en días distintos. Los paros de FATUN corresponden al personal no docente; los de federaciones docentes deben identificarse por separado.

En la Universidad Nacional de La Plata, por ejemplo, la agenda de protestas docentes y no docentes viene acumulando distintas convocatorias. Para informar correctamente a los estudiantes es necesario distinguir quién llama a cada medida, qué fecha tiene y cuál es su alcance.

Por ahora, las fechas nacionales difundidas para FATUN son el 12 y 16 de noviembre como próximas jornadas. La confirmación del impacto concreto en cada sede dependerá de sus comunicaciones institucionales y sindicales.