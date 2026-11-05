Banco Provincia en verano: qué puede cambiar en sus sucursales y qué sigue igual

El posible regreso del horario bancario de verano en la Provincia de Buenos Aires también genera consultas entre los clientes del Banco Provincia. La entidad cuenta con sucursales en ciudades grandes y pequeñas, donde una modificación de la atención presencial puede alterar la rutina de miles de personas.

La Asociación Bancaria solicitó al Gobierno bonaerense que el esquema de 8 a 13 vuelva a aplicarse entre el 30 de noviembre de 2026 y el 23 de marzo de 2027. Por ahora, esa fecha corresponde a una propuesta gremial: no debe confundirse con una decisión oficial ya vigente.

Cómo funcionó Banco Provincia el verano anterior

En la temporada 2025/2026, las sucursales de los distritos incluidos en el Decreto 2894/2025 pasaron a atender de 8 a 13 desde el 3 de diciembre. El cambio alcanzó a 108 municipios y concluyó el 20 de marzo de 2026.

La experiencia del año anterior sirve como referencia, aunque la fecha exacta de comienzo, la nómina de partidos y la comunicación operativa del Banco Provincia deberán volver a confirmarse para este verano.

Qué operaciones dependen del horario de ventanilla

Los trámites que requieren presencia en una sucursal, asistencia de personal o una caja habilitada son los que más directamente se ven afectados cuando cambia la franja de atención. Por ejemplo, una persona que organiza un trámite antes de ingresar al trabajo podría disponer de una ventana diferente para concurrir.

En cambio, el horario de atención presencial no equivale al horario de funcionamiento de cajeros automáticos, Cuenta DNI o home banking. Cada servicio tiene sus propias condiciones y disponibilidades, y puede registrar tareas de mantenimiento o restricciones específicas.

¿También cambiaría en el conurbano?

No corresponde dar por hecho un cambio general en todas las sucursales de la Provincia. En el régimen anterior, numerosos distritos del conurbano no estuvieron incluidos y conservaron la atención habitual de 10 a 15. La nueva nómina debe surgir de la decisión provincial y las adhesiones que correspondan.

Qué revisar antes de sacar un turno

Si necesitás hacer una gestión presencial, conviene consultar el localizador de sucursales y las comunicaciones del Banco Provincia cuando se anuncie la implementación. También es útil verificar si el trámite requiere turno y si puede resolverse por canales digitales.

La cobertura general de INFOZONA sobre el pedido para cambiar el horario bancario de verano reúne las fechas propuestas y el estado de la decisión provincial. La prioridad será actualizar estos datos con información oficial, sin anticipar como confirmado lo que todavía está en evaluación.