Escala salarial UOM agosto 2026: cuánto cobra cada categoría mientras sigue la paritaria

La escala salarial UOM agosto 2026 llega al nuevo mes con una negociación todavía abierta y fuertes diferencias entre el sindicato y las cámaras empresarias. Los trabajadores metalúrgicos esperan una recomposición, pero el cierre de las liquidaciones encontró a las partes sin un acuerdo definitivo.

Ante esta situación, durante agosto continuarán utilizándose los valores vigentes desde el 1° de abril de 2026. La referencia más consultada corresponde a la Rama 17 del Convenio Colectivo de Trabajo 260/75, que abarca a la actividad metalmecánica y a distintas especialidades relacionadas.

Escala salarial UOM agosto 2026 para trabajadores jornalizados

La siguiente tabla muestra los salarios básicos por hora de la Rama 17. Los valores también alcanzan, con las particularidades previstas en el convenio, a las ramas de ascensores, fundición, metales no ferrosos, herrería y pulvimetalurgia.

Categoría Valor por hora Ingresante $4.313,43 Operario calificado $4.672,74 Medio oficial $5.036,08 Operario especializado $5.387,45 Operario especializado múltiple $5.695,63 Oficial $5.958,84 Oficial múltiple $6.418,60 Operador CNC oficial superior $6.418,60 Oficial múltiple superior CNC $6.868,42

Estos importes son básicos de convenio. El monto final que recibe cada trabajador puede aumentar por antigüedad, horas extras, trabajo nocturno, premios, adicionales de empresa, viáticos u otros conceptos incluidos en el recibo.

Sueldos mensualizados de la UOM en agosto

Para el personal mensualizado de la Rama 17, las categorías administrativas, técnicas y auxiliares mantienen los siguientes básicos:

Categoría Sueldo básico Administrativo 1° $833.257,48 Administrativo 2° $924.757,89 Administrativo 3° $1.067.769,96 Administrativo 4° $1.166.170,85 Técnico 1° $833.257,48 Técnico 2° $924.900,72 Técnico 3° $988.568,62 Técnico 4° $1.121.394,51 Técnico 5° $1.166.216,36 Técnico 6° $1.276.880,99 Auxiliar 1° $801.577,24 Auxiliar 2° $872.359,46 Auxiliar 3° $992.754,70

La planilla salarial vigente de la UOM también contiene valores específicos para menores, aprendices, foguistas, choferes y categorías particulares de cada rama.

Cuál es el ingreso mínimo de un metalúrgico

El Ingreso Mínimo Global de Referencia continúa en $1.036.390 mensuales para quienes cumplen la jornada legal completa durante todo el mes. En jornadas reducidas o contratos a tiempo parcial, el importe se calcula proporcionalmente.

Este piso no debe confundirse con el salario básico de una categoría. Para determinar si se alcanza el IMGR se computan los ingresos remunerativos y no remunerativos abonados por la empresa, con excepción de las horas extras.

Por ese motivo, un empleado puede tener un básico inferior al ingreso mínimo de referencia y completar la diferencia mediante otros conceptos incluidos en su liquidación. Tampoco significa que todos los trabajadores recibirán exactamente $1.036.390 de bolsillo, ya que luego deben considerarse aportes, descuentos y situaciones particulares.

Qué pasó con la paritaria de la UOM

La discusión salarial fue reactivada durante julio por los delegados paritarios designados tras la intervención de la conducción nacional del sindicato. La UOM informó oficialmente la constitución de las mesas correspondientes a las ramas 17, metalmecánica, y 21, siderúrgica.

Sin embargo, hasta el 31 de julio no se había firmado una actualización para la Rama 17. La representación gremial rechazó la propuesta empresaria por considerarla insuficiente y las conversaciones continuarán para definir porcentajes, plazos y una posible compensación por los meses sin aumento.

En la Rama 21, la Cámara Argentina del Acero ofreció un 8% no remunerativo dividido en dos tramos del 4%, uno para agosto y otro para noviembre. La propuesta fue rechazada y se fijó una nueva audiencia ante la Secretaría de Trabajo para el jueves 6 de agosto.

Ese ofrecimiento corresponde específicamente a la actividad siderúrgica y no debe aplicarse de manera automática a la escala metalmecánica publicada en las tablas anteriores. Cualquier aumento para la Rama 17 deberá surgir de un acuerdo propio y de sus respectivas planillas salariales.

¿Puede haber un aumento retroactivo?

La posibilidad permanece dentro de la negociación, aunque todavía no fue confirmada. Si las partes alcanzan un entendimiento durante agosto, deberán definir desde qué fecha rige, si incorpora una suma no remunerativa y cómo se compensará el período transcurrido desde abril.

Hasta que eso ocurra, las empresas deberán liquidar las horas y salarios devengados en agosto con los básicos actuales. Para revisar cada caso, conviene identificar primero la rama, la categoría y el régimen de contratación que figuran en el recibo de sueldo.